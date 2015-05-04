Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'de tarihi toplantı



Jean-Marie Le Pen'in antisemitist ifadeleri, kızı Marine Le Pen'in tepkisine yol açmıştı. Jean-Marie Le Pen, Yahudi müzisyen Patrick Bruel'ün adı anıldığında, "Bir dahaki sefere fırını dolduralım" ifadesini kullanmış, Le Pen'in sözleri Nazi Almanyası'ndaki dehşet kamplarına çok açık bir gönderme olarak algılanmıştı.

86 yaşındaki Jean-Marie Le Pen, son olarak Nazi Almanyası'nın toplama kamplarındaki gaz odalarını "tarihin bir ayrıntısı" olarak tanımlamıştı.

İhraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilebilir

Ulusal Cephe'nin genel başkanlığını 2011 yılında devralan Marine Le Pen, babasının beyanatlarının partinin çizgisiyle uyuşmadığını savunuyor. Marine Le Pen, dün yaptığı açıklamada, "babasının Ulusal Cephe adına konuşamayacağını" bildirmişti.

Ulusal Cephe yönetim kurulu bugün partinin kurucusu Jean-Marie Le Pen'in durumunu görüşecek. Le Pen'in ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi ihtimaller arasında anılıyor.