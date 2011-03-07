-FRANSA'DA AŞIRI SAĞ ŞOKU PARİS (A.A) - 07.03.2011 - Fransa'da aşırı sağın, gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda birinci sırada yer aldığını gösteren anket, siyaset dünyasında adeta şok etkisi yarattı. Sol eğilimli Liberation gazetesi, ''Rahatsız eden anket'' başlığıyla haberi birinci sayfadan manşetten okuyucularına duyurdu. Gazetenin başyazısında, ''bölünen sol seçmenin, 2002 yılındaki hataya düşmemesi gerektiği'' uyarısı yapıldı ve ''ana muhalefetteki Sosyalist Parti'nin adil ve şeffaf bir şekilde yapacağı ön seçimde belirleyeceği adayın etrafında kilitlenilmesi gerektiği'' yorumu yapıldı. Sağ eğilimli Le Figaro gazetesi de, ''aşırı sağa karşı, merkez sağın bölünmeden tek aday göstermesinin gerekli olduğu'' yorumunu yaparken, sol partilerin, aşırı sağın güçlenmesinde Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin politikalarının etkili olduğu görüşünde olduğunu bildirdi. Harris Interactive araştırma merkezinin yaptığı ve Le Parisien gazetesinin dünkü sayısında yayımlanan ankete göre, aşırı sağın yeni lideri 42 yaşındaki Marine Le Pen, ilk turda, hem iktidardaki merkez sağ, hem de sosyalist partinin adayından fazla oy alacak görünüyor. Şaşırtan anket sonucuna göre, Marine Le Pen oyların yüzde 23'ünü alırken, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy yüzde 21, Sosyalist Parti Genel Sekreteri Martine Aubry de yine oyların yüzde 21'ini alacak. Marine Le Pen'in babası Jean-Marie Le Pen, 2002 yılında düzenlenen seçimlerde büyük bir sürprize imza atarak, yarışı ikinci sırada bitirmiş ve dönemin sosyalist başbakanı Lionel Jospin'in siyaseti bırakma kararı almasına neden olmuştu. Siyasi gözlemciler, aşırı sağın güçlenmesinden korkan merkez sağın, bu seçimlerde, İslam ve laiklik konusunu seçim kampanyası malzemesi yapmak için çaba göstereceği düşüncesinde. Fransa'da 2007 yılındaki seçimlerde, Türkiye'nin AB üyeliği aleyhtarlığı ve kaçak göç konusu, merkez sağ ve aşırı sağın seçim malzemesi olarak ön plana çıkmıştı.