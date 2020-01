Fransa'da arabalar kundaklandı

Fransa'da 2015 yılın başında başlayan terör saldırıların ardından asker ve polislerin sıkı denetiminde olan kentlerde kundaklama eylemleri, geçen yıllara nazaran azalmış görünse de yine yaşandı.Geçen yıl binden fazla aracın zarar gördüğü yılbaşında bu yıl da 20'den fazla araç kundaklandı.

DHA'n ın haberine göre, Strasbourg ve Alsas bölgesinde kundaklanma ihtimali yüksek olan park yerlerinde terk edilen eski araçlar çekiciyle çekildi. Belediye çalışanları bölgede otobüs durakların cam panelleri ve 400'den fazla çöp bidonlarının zarar görmemesi için farklı noktalara taşıdı.

Kamu binaları, okullar, spor salonlarında ışıklar yılbaşı gecesi açık tutuluyor. Meydanlar, karanlık olan semt, caddeler ışıklandırıldı. Kentlerin kritik noktaları mobesa kameralarıyla an be an izleniyor. Yeni yıla girmeye zaman azalırken şimdiden Fransa'nın değişik kentlerinde 20'den fazla araç kundaklandı.

Fransa'da geçtiğimiz yılbaşı gecesi kundaklama eylemine katılan 500'den fazla şüpheliyi polis gözaltına almıştı. 2015 yılbaşı gecesi ülkede 940 araç kundaklanmıştı. Alsas bölgesi ve Strasbourg kentinde kundaklanan araç sayısı 117 olarak kayıtlara geçmişti.