T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fransa'da arabalar kundaklandı

2015 yılına girilirken Fransa genelinde binden fazla araç, kundaklama eylemlerinde zarar görmüştü

31 Aralık 2015 23:05

Fransa'da 2015 yılın başında başlayan terör saldırıların ardından asker ve polislerin sıkı denetiminde olan kentlerde kundaklama eylemleri, geçen yıllara nazaran azalmış görünse de yine yaşandı.Geçen yıl binden fazla aracın zarar gördüğü yılbaşında bu yıl da 20'den fazla araç kundaklandı.

DHA'n ın haberine göre, Strasbourg ve Alsas bölgesinde kundaklanma ihtimali yüksek olan park yerlerinde terk edilen eski araçlar çekiciyle çekildi. Belediye çalışanları bölgede otobüs durakların cam panelleri ve 400'den fazla çöp bidonlarının zarar görmemesi için farklı noktalara taşıdı.

Kamu binaları, okullar, spor salonlarında ışıklar yılbaşı gecesi açık tutuluyor. Meydanlar, karanlık olan semt, caddeler ışıklandırıldı. Kentlerin kritik noktaları mobesa kameralarıyla an be an izleniyor. Yeni yıla girmeye zaman azalırken şimdiden Fransa'nın değişik kentlerinde 20'den fazla araç kundaklandı.

Fransa'da geçtiğimiz yılbaşı gecesi kundaklama eylemine katılan 500'den fazla şüpheliyi polis gözaltına almıştı. 2015 yılbaşı gecesi ülkede 940 araç kundaklanmıştı. Alsas bölgesi ve Strasbourg kentinde kundaklanan araç sayısı 117 olarak kayıtlara geçmişti.

ETİKETLER

polisfransaaraba kundaklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24