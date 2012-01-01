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Dünya

Fransa'da arabalar kundaklandı

Fransa'nın Strasbourg kenti ve Alsas bölgesinde yeni yıla saatler kala 20'ye yakın araba kundaklandı.

01 Ocak 2012 02:00

T24 - Fransa'nın Strasbourg kenti ve Alsas bölgesinde yeni yıla saatler kala 20'ye yakın araba kundaklandı. Yaklaşık 20 yıldır devam eden kundaklama eylemlerin başında Magrep kökenli Fransız'lar başı çekiyor.


Şiddet eylemin nedeni ise Fransada Afrika kökenli Fransızların dışlanması ve işsizlik başta geliyor. Her yıl alınan sıkı güvenlik tedbirleri kundaklama eylemlerinin önüne geçemiyor. Fransanın birçok kentine sıçrayan kundaklama eylemi Noel tatili , yılbaşı gecesi ve yeni yılın ilk günlerinde ülkede tüm hızıyla devam ediyor. Strasbourg kentinde bu yılbaşıda çok sayıda polis ve itfaiye erleri görev yaptı. Yılbaşı arifesinde Almanyanın Kehl kentine sınır olan Fransanın Strasbourg kentinde Fransız polisleri iki ülke sınırında yapılan denetimde Fransaya geçirilmek istenen 110 kilo maytap ,havaifişek, ve benzer patlayıcılara el koydu. Strasbourg kentin Koenigshoffen semtinde izinsiz 240 kilo yılbaşı patlayıcıları satan bir tütüncü cezaya çarptırılıp, patlayıcılara el konuldu.



Benzin ve alkol yasağı getirildi


Yılbaşı ve yeni yılın ilk gününde Fransanın Alsas bölgesin Colmar, Strasbourg,Mulhouse kentlerinde benzin istasyonlarında plastik depo ve şişe gibi benzer seyyar transport için kullanılan bidonlara benzin verilmesi yasaklandı. Aynı kentlerde meydanlarda yılbaşı eğlencesi kutlamalarında kent merkezlerinde alkol yasağı getirildi. Alkol yasağı yılbaşı gecesi saat 22.00'den yeni yılın ilk günü saat 4.00'e kadar devam edecek.

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