Fransa'da Angolagate davasında ceza yağdı.

Fransa’da ‘derin devlet’ diye bilinen eski İçişleri Bakanı Pasqua, eski Cumhurbaşkanı Mitterrand’ın oğlu ve 34 kişiye yasadışı silah satışından ceza yağdı. Pasqua, ‘Herkes haberdardı’ diyerek dönemin siyasilerini suçladı.



Fransa’da, 1990’lı yıllarda, Afrika ülkelerinden eski Portekiz sömürgesi Angola’ya yasadışı yoldan silah satışıyla ilgili açılan ve kamuoyunda “Angolagate” olarak bilinen davada yargılananlara ceza yağdı. Aralarında Fransız kamuoyunun yakından tanıdığı siyasilerin de bulunduğu 36 kişinin mahkûm olması geniş yankı uyandırdı.



Mahkeme tarafından suçlu bulunarak, 2 yılı tecilli 3 yıl hapis cezası ile 100 bin euro para cezasına çarptırılan eski İçişleri Bakanı Charles Pasqua, 1995’in sonundan itibaren görevdeki cumhurbaşkanı, başbakan ve bazı bakanların Angola’ya silah satışından haberdar olduklarını ileri sürdü. “France2” televizyonuna konuşan Pasqua (82), “Artık bazı konuların açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Bu silah satışını dönemin Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, Başbakan Alain Juppe ve bakanların çoğu biliyordu” dedi. Şimdiki Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy de 1993-1995 arasında hükümette bütçe bakanı olarak görev yapıyordu. Fransız “derin devletinin adamı” olarak bilinen Pasqua’nın adı 6 farklı skandala daha karışmış bulunuyor.



Gizlilik zehirliyor



Muhalefetteki sağcı “MoDem” Partisi Başkanı Francois Bayrou, “siyaset yaşamının temizlenebilmesi için devlet savunma sırrının özellikle bu dava için kaldırılmasını” istedi. Bayrou, “Tayvan’a firkateyn satışı, Angola ve Karaçi’ye yapılan silah satışları konusunda çok şüphe ve şüpheli var. Bunlar yıllardır siyaset yaşamını zehirliyor” diye konuştu. Sosyalist Parti milletvekilleri ise dün silah satışları konusunda devlet sırrının kaldırılmasına ilişkin imza kampanyası başlattı.



Paris Mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand’ın oğlu Jean-Christophe Mitterrand’ı, babasının Afrika danışmanı olarak görev yaptığı dönemde yasadışı satıştan 2 milyon dolar komisyon aldığı gerekçesiyle 2 yıl tecilli hapis, 375 bin euro para cezasına çarptırmıştı.



1993-1998 yılları arasında, ayrılıkçılarla savaşan Angola Cumhurbaşkanı Eduardo dos Santos’a, Fransa BM silah ambargosuna rağmen 790 milyon dolarlık silah satışı yapmıştı. Davada Fransa’nın önemli silah tüccarlarından Pierre Falcone ve Rus kökenli İsrail vatandaşı Arkady Gaydamak yasadışı silah satışı, vergi kaçakçılığı ve kara para aklamak suçlarından 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.