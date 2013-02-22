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Dünya

Bir anne ve boğazı kesilen 3 çocuk...

Bir anne, üç çocuğunun boğazını keserek öldürmek suçundan gözaltına alındı

22 Şubat 2013 21:11

Fransa 'nın başkenti Paris'in banliyösü Meaux'da, bir anne üç çocuğunun boğazını keserek öldürmek suçundan gözaltına alındı.

Yaşları 9, 11, 17 olan, ikisi kız üç çocuğun, evlerinde boğazların kesilmesi ve aldıkları bıçak darbeleri sonucu hayatlarını kaybettikleri ortaya çıktı.

 

Baba şoka girdi

 

Bir hastanede doktorluk yapan babanın, evde çocuklarını adeta “kan gölü” içinde bıçaklanmış görmesinin ardından şoka girdiği bildirildi.

Sağlık ekiplerinin eve geldiklerinde hala hayatta olan 17 yaşındaki erkek çocuğu hastaneye kaldırıp, gerekli tıbbi müdahaleyi yapmalarına rağmen, başarılı olamadığı belirtildi.

 

'Sessiz, mütevazı ve sorunsuz' bir aile

 

Polis, üç kardeşin öldürülmesini kapsamlı bir şekilde soruştururken, komşuların görüşlerine atıfta bulunan basın, ailenin çevrelerinde genellikle “sessiz, mütevazı ve sorunsuz” olarak görüldüklerini kaydetti.

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