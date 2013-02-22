Bir anne ve boğazı kesilen 3 çocuk...

Fransa 'nın başkenti Paris'in banliyösü Meaux'da, bir anne üç çocuğunun boğazını keserek öldürmek suçundan gözaltına alındı.

Yaşları 9, 11, 17 olan, ikisi kız üç çocuğun, evlerinde boğazların kesilmesi ve aldıkları bıçak darbeleri sonucu hayatlarını kaybettikleri ortaya çıktı.

Baba şoka girdi

Bir hastanede doktorluk yapan babanın, evde çocuklarını adeta “kan gölü” içinde bıçaklanmış görmesinin ardından şoka girdiği bildirildi.

Sağlık ekiplerinin eve geldiklerinde hala hayatta olan 17 yaşındaki erkek çocuğu hastaneye kaldırıp, gerekli tıbbi müdahaleyi yapmalarına rağmen, başarılı olamadığı belirtildi.

'Sessiz, mütevazı ve sorunsuz' bir aile

Polis, üç kardeşin öldürülmesini kapsamlı bir şekilde soruştururken, komşuların görüşlerine atıfta bulunan basın, ailenin çevrelerinde genellikle “sessiz, mütevazı ve sorunsuz” olarak görüldüklerini kaydetti.