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Dünya

Fransa'da Afganistan krizi

Fransa Genelkurmay Başkanı Amiral Edouard Guillaud, ABD'nin Afganistan stratejisini eleştiren Fransız General Vincent Desportes'ye tepki gösterdi.

02 Temmuz 2010 03:00

T24- Fransa Genelkurmay Başkanı Amiral Edouard Guillaud, ABD'nin Afganistan stratejisini eleştiren Fransız General Vincent Desportes'ye tepki gösterdi. Genelkurmay Başkanı, Fransız generalin açıklamalarını, ''yanlış ve sorumsuzluk'' olarak niteledi.


Aktif görevde olan bir generalin bu tür bir konuşma yapmasının hoş karşılanmayacağını ifade eden Guillaud, General Desportes'den açıklama isteyeceğini de sözlerine ekledi.


General Desportes, Le Monde gazetesinin yarınki sayısı için verdiği mülakatta, haziran ayının uluslararası gücün Afganistan'a 2001 sonunda müdahale etmesinden beri en çok kayıp verdiği ay olduğunu hatırlatmış ve ''Durum hiç bundan daha kötü olmamıştı'' ifadesini kullanmıştı.


Halen aktif görevde bulunan General Desportes, ABD Başkanı tarafından kısa süre önce görevden alınan Afganistan'daki Amerikan ve müttefik kuvvetlerin komutanı Orgeneral Stanley McChrystal,'ın, kayıpları azaltmak amacıyla bir yıldır uyguladığı doktrinin işlemediğini, bu stratejinin gözden geçirilmesi gerektiğini söylemişti.


Obama'nın Afganistan'a 30 bin asker daha gönderme kararını eleştiren Fransız General, ''Herkes bunun ya sıfır ya da 100 binden fazla olması gerektiğini biliyordu. Yarım savaş yapılmaz'' yorumunda bulunmuştu.

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