Fransa'da 6 PKK'lı gözaltına alındı

T24 - ABD'nin, terör örgütü PKK'nın lider kadrosunda yer alan Murat Karayılan, Zübeyir Aydar ve Ali Rıza Altun'u ''özel olarak belirlenmiş uyuşturucu kaçakçısı'' ilan etmesi sonrasında terör örgütüne yönelik operasyonlarda yoğunlaştı. Fransa'da terör örgütüne finansman sağladıkları bildirilen 6 kişi daha gözaltına alındı. Fransa Mültecileri Koruma Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye ''emniyetli ülkeler'' kategorisine alındı.



Terör örgütüne yönelik istihbarat çalışmalarına ağırlık veren Fransız güvenlik güçleri, önceki gün başkent Paris, Bordeaux ve Toulosus kentlerinde PKK ve uzantısı derneklere yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda, yasaklı terör örgütü PKK'ya finansman sağladıkları öne sürülen N.D. isimli dernek başkanı ile beraberindeki dört örgüt mensupları gözaltına alındı.



Gözaltına alınan PKK'lıların ''terör örgütüne üye olmak, haraç almak, uyuşturucu satmak, kara para aklamak ve terör örgütüne finansman sağlamak'' suçlarından mahkeme önüne çıkarılacakları kaydedildi.



60 PKK'lı gözaltına alındı



Fransa güvenlik güçlerinin 2009 yılı içerisinde düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan PKK'lı sayısının 60'a ulaştığı kaydedildi. Türkiye, terör örgütünün Avrupa'daki ''gizli kasası'' olarak bilinen Nedim Seven'in de aralarında bulunduğu tutuklu teröristlerin iadesi için Fransa'ya resmen talepte bulunmuştu. Paris İstinaf Mahkemesi, Türkiye'den mahkemeye ulaşan ek bilgileri daha detaylı incelemek için terörist Nedim Seven'in duruşmasını 3 Aralık 2009'a ertelerken, diğer teröristlerin durumlarının ise önümüzdeki aylarda netlik kazanacağı kaydedildi.



Bu arada, Fransa Mültecileri Koruma Ofisi (OFPRA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ''emniyetli ülkeler'' kategorisine alındı. Ofisin bu kararı diplomatik çevreler ve hukukçular tarafından PKK'lı teröristlerin ve yandaşlarının siyasi ilticalarının önünü kapatacağı şeklinde yorumlandı.



Uzmanlar, söz konusu kararın ardından Türkiye'den gelebilecek terör örgütü mensupları ve yandaşlarının Fransa'dan ''siyasi sığınma hakkı'' istemelerinin imkansız hale getirdiğini ifade ettiler.

