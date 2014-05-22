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Dünya

Fransa'da 50 milyon Euro'luk hata

Fransa'da 2 bin tren vagonunun 2 santimetre geniş olması, en az 50 milyon Euro zarara yol açtı

22 Mayıs 2014 18:02

Fransa'da devlet demiryollarının sipariş ettiği 2 bin tren ölçüm hatası nedeniyle 1300 tren istasyonuna sığmadı. Fransa'da günün konusu olan "ölçüm hatası" nedeniyle 1300 istasyonda tadilat yapılacak. Maliyeti ise, 50 milyon Euro.    

Fransız Ulusal Demiryolları İdaresi'nin (SNCF), yurt içinde bölge taşımacılığı için sipariş ettiği ve teslimatın da yapıldığı 2 bin tren vagonunun 2 santimetre geniş olması, en az 50 milyon Euro zarara yol açtı.

Sipariş edilen yeni vagonların, bin 300 küçük tren istasyonundaki peronlara yanaşamaması yüzünden, tadilata gidilmesi zorunlu hale geldi.

Yetkililer, tren istasyonlarındaki tadilatın maliyetin 50 milyon Euro olacağını tahmin ederken, söz konusu skandalı ortaya çıkartan Le Canard Enchaine gazetesi, bu miktarın 100 milyon Euroyu bulabileceği görüşünde.

Bu ilave harcamanın kimin cebinden çıkacağı da ülkede ayrı bir tartışma konusu oldu. SNCF idaresi ise, yapılan mühendislik hatasını kabul etti ve hatanın maliyetini biletlere yansıtılmayacağını açıkladı.

Ulaştırma Bakanlığı, Ulusal Demiryolu İdaresi'nde söz konusu skandalla ilgili iç soruşturma yapılmasını talep etti.

Fransa'daki siyasi partiler ise, yaptıkları açıklamada, söz konusu hatayı, büyük bir savurganlığa yol açtığı gerekçesiyle eleştirdi.

Sivil toplum örgütleri ise, platformlarda yapılacak yeni düzenlemelerin, engelli vatandaşların trenlere daha rahat girmesine olanak verecek şekilde yapılması uyarısında bulundu.

Sorun olan noktalarda Fransızlar yeni trene binmek için 3 yıl daha bekleyecek.

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