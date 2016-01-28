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Dünya

Paris'te 5 okul bomba ihbarları üzerine boşaltıldı

Salı günü de Paris'teki birçok okula yönelik bomba ihbarı yapılmıştı

28 Ocak 2016 19:33

Paris akademisinden yapılan açıklamaya göre bomba ihbarı alınan 5 lisede öğrenciler okuldan çıkartılarak arama yapıldı. Boşaltılan liseler şunlar Charlemagne, Condorcet, Helene Boucher, Louis Le Grand ve Vıctor Hugo. Polis ihbar üzerine boşaltılan okullarda arama yaptığı bildirildi.

DHA'dan Engin Akgürbüz'ün haberine göre Fransa'nın başkenti Paris'te 5 liseye yönelik yapılan terör tehdidi nedeniyle güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı.

Kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan aramada şüpheliler, Paris'in beş, dört, dokuz, yirmi ve üçüncü bölgelerinde yer alan 5 liseyi bomba ve kalaşnikoflarla basarak birçok kişiyi öldüreceklerini iddia etti.

Gelen tehdit telefonları sonrası polis söz konusu liseleri boşaltarak okullarda arama başlattı. Salı günü de Paris'teki birçok okula yönelik bomba ihbarı yapılmıştı. Yapılan incelemede ihbarların asılsız olduğu anlaşılmıştı. Polis, kimliği henüz tespit edilemeyen tehdit telefonları ile ilgili incelemesinin sürdüğü belirtildi.

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