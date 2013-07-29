Fransa'da 40 milyon avroluk soygun

Cannes’daki Carlton Oteli’nde 20 Temmuz’da başlayan “olağanüstü” elmasların yer aldığı sergiye öğle saatlerinde gelen silahlı ve maskeli bir kişi, reyonlardaki tüm mücevherleri alarak kaçtı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, çok kısa sürede gerçekleşen soygunda, yaklaşık 40 milyon avroluk mücevher çalındığı kaydedildi.

İsrailli milyarder Lev Leviev’e ait olan Leviev Takıevi adına sergilenen mücevherlerin dünyada nadir bulunan önemli elmaslar arasında olduğu belirtildi.

Geçen Mayıs ayında düzenlenen Cannes Film Festivali sırasında da Novotel’in kasasından yaklaşık 1,09 milyon avro tutarında mücevher çalınmıştı.