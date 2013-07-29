T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fransa'da 40 milyon avroluk soygun

Fransa’nın Cannes şehrinde silahlı bir kişi yaklaşık 40 milyon avroluk mücevher çaldı

29 Temmuz 2013 03:34

Cannes’daki Carlton Oteli’nde 20 Temmuz’da başlayan “olağanüstü” elmasların yer aldığı sergiye öğle saatlerinde gelen silahlı ve maskeli bir kişi, reyonlardaki tüm mücevherleri alarak kaçtı.
Görgü tanıklarının ifadesine göre, çok kısa sürede gerçekleşen soygunda, yaklaşık 40 milyon avroluk mücevher çalındığı kaydedildi.
İsrailli milyarder Lev Leviev’e ait olan Leviev Takıevi adına sergilenen mücevherlerin dünyada nadir bulunan önemli elmaslar arasında olduğu belirtildi.
Geçen Mayıs ayında düzenlenen Cannes Film Festivali sırasında da Novotel’in kasasından yaklaşık 1,09 milyon avro tutarında mücevher çalınmıştı.

ETİKETLER

fransasoygunavromilyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24