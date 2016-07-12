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Dünya

Fransa'da 4 kişilik Türk aile evlerinde ölü bulundu

Polis yetkilileri, baba Gökhan Daşdemir'in eşi ve iki çocuğunu öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde duruyor

12 Temmuz 2016 22:27

Fransa’nın doğusundaki Folschviller kentinde 4 kişilik Daşdemir ailesinin bireyleri evlerinde ölü bulundu.

Folschviller’deki Daşdemir ailesine ait müstakil evde anne ile 3 ve 7 yaşlarındaki çocuklarının boğularak öldürüldüğü, bileklerinde kesik bulunan baba Gökhan Daşdemir'in de hayatını kaybettiği belirlendi.
 
Folschviller Belediye Başkanı Gabriel Müller, basına yaptığı açıklamada, dün öğleden sonra ortaya çıkan dramın kentte şok etkisi yarattığını söyledi.
 
Aileyi ziyarete giden annenin kız kardeşinin olayı fark ederek  jandarmaya haber verdiğini aktaran Müller, yapılan incelemelere göre baba  Daşdemir’in önce çocuklarını ve eşini öldürdüğü, daha sonra da intihar ettiğinin anlaşıldığını söyledi.
 
Daşdemir çiftinin yakınları ise karı kocanın bir süredir sorunlar  yaşadığını ancak garaj kapısının açık olması ve ailenin aracının evden 200 metre uzakta bulunması nedeniyle cinayet ihtimalinin de araştırılması gerektiğini dile getirdi.
 
Sarreguemines Savcılığı'nın olayla ilgili yarın açıklama yapması bekleniyor.

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