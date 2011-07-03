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Dünya

FRANSA'DA "STRAUSS

03 Temmuz 2011 19:30

-FRANSA'DA "STRAUSS-KAHN" KARMAŞASI PARİS (A.A) - 03.07.2011 - Fransa'da yapılan bir kamuoyu araştırması, cinsel saldırıyla suçlanarak tutuklanmasının ardından önceki gün mahkemece kefaletsiz serbest bırakılan eski Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın Fransa siyasetine dönüp dönmemesi konusunda halkın kafasının karışık olduğunu ortaya çıkardı. Harris Interactive şirketinin Le Parisien gazetesinde yayımlanan yoklamasına katılanların yüzde 49'u, "masum ya da suçlu olduğu önyargısına kapılmaksızın, Strauss-Kahn'ın birgün Fransız siyaset sahnesine dönmesini ister misiniz?" sorusuna "evet" yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 45'i soruya "hayır" yanıtını verirken, yüzde 6'lık bir kesimi ise soruyu yanıtsız bıraktı. 1-2 temmuz tarihlerinde yapılan kamouyu yoklamasına, 18 yaş ve üstü 1000 kişinin katıldığı belirtildi.

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