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Dünya

Fransa'da 20 meme protezinde kanser vakası PARİS (A.A)

30 Aralık 2011 22:32

-Fransa'da 20 meme protezinde kanser vakası PARİS (A.A) - 30.12.2011 - Fransa'da meme protezi takılan 20 kadında kansere rastlandığı bildirildi. Sağlık Ürünlerini Denetleme Kurumu'ndan yapılan açıklamada, sağlık yetkililerine 20 kanser vakasının bildirildiği ancak bu vakaların protezle bağlantısının olup olmadığının henüz bilinmediği belirtildi. Fransa'da şimdiye kadar, Fransız şirketi Poly Implant Prothèse (PIP) marka protez taşıyan yaklaşık 30 bin kadından sadece 8'inde kanser vakası teşhis edilmiş, bunların hiçbirinde bu silikonların kansere yol açtığına dair bir bağlantı bulunamamıştı. 65 ülkeye satılan ve Güney Amerika ülkelerinde kullanılması yasak olan PIP göğüs implantlarında sanayi tipi silikon jel kullandığı saptanan şirketin bu tarihe kadar tüm dünyada, 300 bin sahte implantı farklı ülkelere gönderdiği ortaya çıkmıştı. Kolombiya sağlık makamları da, ülkede yaklaşık 15 bin kadının bu silikonlardan göğüs protezi yaptırdığını belirtmişti.

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