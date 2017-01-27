Fransa'da 1915 olaylarına yönelik 'inkar yasası'na ikinci iptal

Fransa Anayasa Mahkemesi, Ermeni Soykırımı iddialarının inkarına yönelik ceza yasasını dün ikinci kez iptal etti.

Mahkeme'nin kararında "bazı suçların reddinin suç sayılmasına" ilişkin yasanın ilgili hükmünün iptal edildiği belirtildi. Bu karar, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını da kapsıyor.

Fransa Senatosu Ekim 2016'da, iddiaları inkar edenlerin cezlandırılmasını öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

Mahkeme kararında "Yasa ifade özgürlüğünün uygulanmasına gereksiz ve orantısız bir saldırıdır, dolayısıyla da Anayasa'ya aykırıdır" ifadeleri kullanıldı.

Yasanın Ulusal Meclis ve Senato'dan geçmesinin ardından ilgili madde bir anayasa hukukçusu ve Türk derneklerinin başvurusuyla nihai karar merci olan Anayasa Mahkemesi'ne götürülmüştü.

Yasal değişiklikte 1915 olaylarıyla ilgili iddialara yönelik doğrudan herhangi bir ifade bulunmuyordu.

Ancak yasanın, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımamayı "nefret suçu" kapsamına sokarak, bu konuyla ilgili cezalandırmanın önünü açacağı belirtiliyordu.

Bu yasaya göre bir kişiye 1 yıl hapis ve 40 bin Euro para cezası verilebilecekti.

Fransa'da Nicolas Sarkozy'nin cumhurbaşkanlığı döneminde kabul edilen benzer bir yasa da Anayasa Mahkemesi tarafından, "ifade hürriyetini sınırlandırdığı" gerekçesiyle iptal edilmişti.

Ülkede bazı Ermeni grupları ise kararı kınayarak "bu tür bir boyun eğmeyi kabul etmeyeceklerini" açıkladı.