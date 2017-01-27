T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Fransa'da 1915 olaylarına yönelik 'inkar yasası'na ikinci iptal

Fransa'da Anayasa Mahkemesi 1915 olaylarını inkar edenlerin cezalandırılmasını öngören yasayı iptal etti. Mahkeme daha önce de Nicolas Sarkozy döneminde kabul edilen benzer bir yasayı iptal etmişti.

27 Ocak 2017 17:05

Fransa Anayasa Mahkemesi, Ermeni Soykırımı iddialarının inkarına yönelik ceza yasasını dün ikinci kez iptal etti.

Mahkeme'nin kararında "bazı suçların reddinin suç sayılmasına" ilişkin yasanın ilgili hükmünün iptal edildiği belirtildi. Bu karar, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını da kapsıyor.

Fransa Senatosu Ekim 2016'da, iddiaları inkar edenlerin cezlandırılmasını öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

Mahkeme kararında "Yasa ifade özgürlüğünün uygulanmasına gereksiz ve orantısız bir saldırıdır, dolayısıyla da Anayasa'ya aykırıdır" ifadeleri kullanıldı.

Yasanın Ulusal Meclis ve Senato'dan geçmesinin ardından ilgili madde bir anayasa hukukçusu ve Türk derneklerinin başvurusuyla nihai karar merci olan Anayasa Mahkemesi'ne götürülmüştü.

Yasal değişiklikte 1915 olaylarıyla ilgili iddialara yönelik doğrudan herhangi bir ifade bulunmuyordu.

Ancak yasanın, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımamayı "nefret suçu" kapsamına sokarak, bu konuyla ilgili cezalandırmanın önünü açacağı belirtiliyordu.

Bu yasaya göre bir kişiye 1 yıl hapis ve 40 bin Euro para cezası verilebilecekti.

Fransa'da Nicolas Sarkozy'nin cumhurbaşkanlığı döneminde kabul edilen benzer bir yasa da Anayasa Mahkemesi tarafından, "ifade hürriyetini sınırlandırdığı" gerekçesiyle iptal edilmişti.

Ülkede bazı Ermeni grupları ise kararı kınayarak "bu tür bir boyun eğmeyi kabul etmeyeceklerini" açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fransa Anayasa MahkemesiMahkemeNicolas SarkozyAnayasa Mahkemesi Ermeni SoykırımıBuErmeniSenatosu EkimAnayasaUlusal MeclisSenatoTürkAnayasa MahkemesiEuro

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24