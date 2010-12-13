Fransa'da 17 yaşındaki genç kreşte 15 çocuğu rehin aldı

T24 - Fransa'nın doğusunda bir kreşi basan ve iki kılıç taşıdığı belirtilen 17 yaşınaki silahlı saldırgan önce 20 çocuğu rehin aldı, sonda 5 çocuğu serbest bıraktı. Saatler süren ikna çabalarının ardından polisin yaptığı operasyonla saldırgan yakalandı. Çocuklar zarar görmeden kurtarıldı.

Fransa'da bir kreşi basan ve iki kılıç bulunduran saldırgan bir sınıftaki çocukları rehin almıştı. Saldırganın yakalanması sonucu, rehine eylemi hiçbir can kaybı yaşanmadan bitti.



Fransa'nın doğusundaki Besancon şehrinde bir kreşi basan silahlı saldırgan, 20 çocuğu rehin aldı.

France Info radyosu saldırganın 17 yaşında olduğunu duyurdu. Akli dengesi yerinde olmayan gencin elinde iki kılıç olduğu belirtildi. Önce 20 çocuğu rehin alan saldırgan daha sonra çocuklardan çoğunu bıraktı.

Son olarak elinde 6 çocuk rehin tutan saldırganın yakalanması sonucu eylem hiçbir can kaybı ve yaralanma yaşanmadan bitti.

Operasyon sırasında okuldaki diğer sınıflar boşaltılırken, Fransız polisi okulun çevresini kuşattı.

Saldırgan yakalanmadan önce intihar etmek için bir silah istemişti. 17 yaşındaki saldırganın ruhsal sorunları olduğu gelen bilgiler arasında.



