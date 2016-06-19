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Fransa'da 12 Türk gözaltına alındı

Gözaltına alınıp geceyi nezarette geçiren beş kişiden dördü sahaya patlayıcı madde sokmakla suçlanıyor

19 Haziran 2016 20:49

Fransa'da İspanya-Türkiye maçı sonrası 12 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Gözaltına alınan 12 kişinin Türk asıllı Fransız olduklarını açıklayan Nice polisi, içlerinden beş kişinin geceyi Nice polis nezarethanesinde geçirdiklerini söyledi.

Geceyi nezarethanede geçiren beş kişiden dördünün sahaya patlayıcı madde sokmak ve sahanın içine patlayıcı madde atmaktan suçladıklarını birinin ise sahanın içine girmek suçundan gözaltına alındıklarını söyledi.

Türk seyircilerinin yapmış olduğu taşkınlıklardan sonra, UEFA Türk futbol federasyonu hakkında soruşturma başlattı.

Türkiye'nin alacağı muhtemel bir cezanın pazartesi günü UEFA  tarafından açıklanacağı bildirildi.

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