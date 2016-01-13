Fransa'da 10 çocuk ve öğretmenleri çığ altında kaldı

Fransa’nın Alpler bölgesinde meydana gelen çığ nedeniyle yaralanan 10 çocuk ve öğretmenlerinde ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Radikal'in haberine göre Jandarma ve ilk yardım ekiplerinin, çığ faciasının ardından kaybolan 5 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. BFM televizyon kanalı, Lyon’daki bir orta dereceli okulda öğrencilerin öğretmenleri ile birlikte çıktığı dağ gezisi sırasında çığ meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre, kazada 1'i 14 yaşında öğrenci olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Grenoble kentindeki hastaneye nakledildi.