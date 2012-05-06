Fransa, Yunanistan, Ermenistan ve Sırbistan sanık başına gidiyor

Bugün Yunanistan, Fransa, Ermenistan ve Sırbistan'da halk ülkelerinin kaderlerini belirlemek için sandık başına gidiyor.

Fransa'da Sarkozy-Hollande çekişmesinde uzmanlar Hollande'ı bir adım önde görüyor. Yunanistan'da ekonomik krizin gölgesi altında yapılacak seçimlerde, Yunanistan tarihinin en önemli iki partisi PASOK ve YDP'nin ağır bir yenilgi alacağı konuşuluyor. Ermenistan'da ise dün meydana gelen patlamada en az 150 kişinin yaralanması seçim atmosferinin ne kadar gergin geçeceğine işaret ediyor. Yaklaşık 7 milyon Sırp seçmen, cumhurbaşkanı, milletvekilleri ve yerel yöneticilerini seçecek.



PASOK liderinden uyarı

Yunan halkı bugün tarihindeki en kritik seçimler için sandık başına gidiyor. Kulislerde halkın ekonomik kriz nedeniyle büyük partileri cezalandıracağı konuşuluyor. Ülkedeki iki büyük parti olan Yeni Demokrasi Partisi ve PASOK’un hükümeti kurmak için gerekli çoğunluğu sağlaması beklenmiyor. Kamuoyu yoklamaları, Yeni Demokrasi Partisi'nin yüzde 25, PASOK'un ise yüzde 14 ila 19 oy alacağını öngörüyor.

Geçen seçimde parlamentoda az bir farkla çoğunluğu sağlayan PASOK'un lideri Evangelos Venizelos seçimler öncesi son kez Atina'da partililere seslendi.

Parlamento önündeki konuşmasında Avrupa Birliği üyeliklerinin tehlikede olduğunu söyleyen Venizelos, alkın kurtarma paketlerini destekleyen partilere oy vermemesi durumunda, Yunanistan'ı iflasın ve sefaletin beklediği uyarısında bulundu.

Yorgo Papandreu liderliğinde 2009'da iktidara gelen PASOK geçen kasım ayına kadar Yunanistan'ı tek başına yönetmiş, ardından ülkeyi iflastan kurtarmak için Lukas Papedemos liderliğinde koalisyon kurulmuştu.



Fransa'da ibre Hollande'dan yana



Fransa ise cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandığa gidiyor. Fransızlar, ikinci turda şimdiki Cumhurbaşkanı Sarkozy ve sosyalist aday François Hollande arasında tercih yapacak.

Son kamuoyu yoklamaları Hollande'ın yüzde 6 farkla yarışı önde götürdüğünü ortaya koyuyor.

Fransız Cumhurbaşkanı dün yaptığı açıklamada Fransa'daki bugüne kadarki hiç bir seçimin bu kadar 'ortada' olmadığını belirtti. Ancak uzmanlar Sarkozy'nin kazanmasının çok zor olduğu görüşünde.



Ermeniler yolsuzluktan korkuyor



Bugün sandık başına gidecek olan bir diğer ülke de Ermenistan...

Ülkede Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana en renkli seçim kampanyası yapıldı.

Seçimlerle ilgili en büyük endişe kaynağı ise geçen seçimlerde olduğu gibi yine yolsuzluk...

Sırbistan'da seçim



Bugün sandık başına gidecek bir diğer ülke de Sırbistan. Yaklaşık 7 milyon Sırp seçmen, cumhurbaşkanı, milletvekilleri ve yerel yöneticilerini seçecek. Sırbistan genelinde yapılacak seçimleri yerli ve yabancı yaklaşık bin 500 gözlemci izleyecek.

Cumhurbaşkanlığı için 12 aday yarışacak. Anketlerse, bir süre önce görevinden istifa eden eski cumhurbaşkanı Boris Tadiç ile Sırbistan Kalkınma Partisi'nin adayı Tomislav Nikoliç’i cumhurbaşkanlığı yarışını kazanabilecek 2 aday olarak gösteriyor.

Seçmenler, Cumhurbaşkanı'nın yanı sıra Sırbistan Meclisi'nde bulunan 250 milletvekili koltuğu için yarışan 15 aday listesinin arasında tercih yapacak.