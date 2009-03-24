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Ekonomi

Fransa yüksek tazminata savaş açtı

Fransa'da hükümet, görevden ayrılan genel müdürlere yüksek tazminat verilmesine karşı savaş açtı.

24 Mart 2009 02:00

Fransa'da hükümet, görevden ayrılan genel müdürlere yüksek tazminat verilmesine karşı savaş açtı.

Sanayi Bakanı Luc Chatel devletin yüzde 8 hissesi bulunduğu Valeo otomotiv yan sanayi şirketinin görevden alınan genel müdürü Thierry Morin'a 3,2 milyon Euro tazminat ödenmesine karşı çıkacağını açıkladı. Verilecek yüksek tazminatın, genel kurulda onaylanması gerektiğini belirten bakan, bu rakamın ödenmesini hükümet olarak veto edeceklerini açıkladı.

Hükümet dün yaptığı açıklamada, yüksek maaşlı şirket yöneticilerinin primlerine sınırlama getirilmesi için yasa çıkartacağını duyurmuştu. İktidar partisi tarafından hazırlanan yasa tasarısı, yüksek maaşlı yöneticilerinin, prim karşılığı şirket karından pay veya hisse senedi almalarına sınırlama getirilecek.

Yasa tasarısı, yüksek maaşlı şirket yöneticilerinin, işi bırakmaları halinde, çok yüksek miktarda tazminat almalarına da sınırlama getirecek.

Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, küresel mali kriz ile birlikte zor durumda olan bankalara devletin yapacağı yardımdan önce, yüksek maaşlı şirkte yöneticilerinin yıl sonu aldıkları astronomik primlerden vazgeçmeleri şartını koşmuştu.

Fransız İşverenler Sendikası'nın, yasa tasarısı konusunda açık bir tavır sergilemekten kaçındığı bildirildi.

Şirketlerin, küresel mali kriz ile birlikte giderek daha fazla oranda işçi çıkartması ve halkın mevcut ekonomik politikalara tepkisinin, hükümetin söz konusu yasa tasarısını hazırlanmasında etkili olduğu tahmin ediliyor.

Fransa'da geçen hafta yaklaşık 3 milyon özel ve kamu sektör işçisi, "sokaklara dökülerek", hükümetin ekonomi politikalarını protesto etmişti.

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