T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fransa yine kampları dağıtıyor PARİS (A.A)

16 Eylül 2011 16:28

-Fransa yine kampları dağıtıyor PARİS (A.A) - 16.09.2011 - Fransa, ülkedeki Roman kamplarını tekrar dağıtmaya başladı.  Geçen yıl AB Komisyonu'nun sert tepkisini çeken Fransa, son olarak Lyon kentindeki iki Roman kampına düzenlediği polis operasyonuyla burada yaşayan 450 Romanı tahliye eti. Polisin son uygulaması, sivil toplum örgütlerinin sert tepkisine yol açtı. Sivil toplum örgütleri, son yaptıkları açıklamalarla polis operasyonlarını protesto etti. Örgütler, dağıtılan kamplarda yaşayan Romanların sayısının bin kişi civarında olduğu görüşünde. Fransız hükümetinin, geçen yıl Roman kamplarını dağıtıp burada yaşayanları toplu bir şekilde sınır dışı etmesi, AB Komisyonu ve Paris arasında ciddi gerginliğe yol açmıştı.  AB Komisyonu'nun yaptırım tehdidinin ardından hükümet, Roman politikasında geri adım atmak zorunda kalmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24