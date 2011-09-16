-Fransa yine kampları dağıtıyor PARİS (A.A) - 16.09.2011 - Fransa, ülkedeki Roman kamplarını tekrar dağıtmaya başladı. Geçen yıl AB Komisyonu'nun sert tepkisini çeken Fransa, son olarak Lyon kentindeki iki Roman kampına düzenlediği polis operasyonuyla burada yaşayan 450 Romanı tahliye eti. Polisin son uygulaması, sivil toplum örgütlerinin sert tepkisine yol açtı. Sivil toplum örgütleri, son yaptıkları açıklamalarla polis operasyonlarını protesto etti. Örgütler, dağıtılan kamplarda yaşayan Romanların sayısının bin kişi civarında olduğu görüşünde. Fransız hükümetinin, geçen yıl Roman kamplarını dağıtıp burada yaşayanları toplu bir şekilde sınır dışı etmesi, AB Komisyonu ve Paris arasında ciddi gerginliğe yol açmıştı. AB Komisyonu'nun yaptırım tehdidinin ardından hükümet, Roman politikasında geri adım atmak zorunda kalmıştı.