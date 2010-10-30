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Dünya

FRANSA YEMEN'DEN KARGO NAKLİNİ DURDURDU DUBAİ (A.A)

30 Ekim 2010 22:37

-FRANSA YEMEN'DEN KARGO NAKLİNİ DURDURDU DUBAİ (A.A) - 30.10.2010 - İçinde bomba bulunan ve Dubai Havaalanında ele geçirilen paketin, Doha aktarmalı Sanaa-Dubai seferini yapan Katar Havayollarına ait bir uçakla taşındığı bildirildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin havacılık yetkililerinden biri, bombalı paketin Katar'ın başkenti Doha aktarmasıyla Yemen'den geldiğini belirtti. Haberde, paketin güzergahının Sanaa'dan Doha oradan da Dubai olduğu belirtildi. Bu arada, Fransız Havacılık Dairesi, Fransa'nın Yemen'den gelen hava kargo nakliyatını askıya aldığını duyurdu. Öte yandan, ABD Başkanı Barack Obama, şüpheli paketle saldırı girişimini önlemede ülkesiyle İngiltere arasındaki sıkı işbirliğinden memnun olduğunu açıkladı. ABD'nin kuzeyindeki Chicago'daki sinagoglara gönderildiği sanılan bombaların yerleştirildiği 2 koliden biri, Dubai Havaalanında diğeri de İngiltere'deki Doğu Midlans Havaalanında ele geçirilmişti. Her iki koli de Yemen'den gönderilmişti.                  

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