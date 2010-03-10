Fransa yargısı da ayakta

T24 - Yargı reformu tartışması, sadece Türkiye'nin değil, Fransa'nın da gündeminde. Fransa Cumhurbaşkanı Nikolas Sarkozy'nin yargıçların bazı yetkilerini kısıtlamak istemesine hukukçular tepki gösterdi. Yargıçlar ve avukatlar grev yaptı. Davalar ertelenmek zorunda kaldı.



Yargı reformu tartışması, Türkiye gibi Fransa'nın da gündeminde. Ve aynı Türkiye'de olduğu gibi hükümetle hukukçular arasında gerginlik var. Sarkozy hükümeti, sistemde reform isterken, bir çok hukukçu, bunun "adalet sistemini tehlikeye atacağını" düşünüyor.



Hükümete tepkilerini dile getiren yargı çalışanları, bir günlük greve gitti. Hakimler duruşmalara girmedi. Birçok dava görülmedi, ertelenmek zorunda kaldı. Onlarca yargıç, avukat, ve Adalet Bakanlığı çalışanı, başkent Paris'te protesto yürüyüşü yaptı. Adalet sarayından başlayan yürüyüş, Adalet Bakanlığı önünde sona erdi. Pankartlarla Sarkozy hükümeti protesto edildi. Muhalefet partisi temsilcilerinin de destek verdiği protestocu yargıç ve avukatlar, Sarkozy'nin sorgu hakimi müessesinin kaldırılması projesine karşı çıkıyor. Zira, hukukçuların büyük bölümü sorgu hakimliğinin kaldırılmasıyla siyasilerin yargılanmasının zorlaşacağı görüşünde. Sarkozy'nin bu reformu yaparak ileride olası yargılama süreçlerine ilişkin önlemini de aldığı ve kendinden önce cumhurbaşkanı olan Jacques Chirac'ın yargılandığı yolsuzluk davasını engellemek istediği de iddialar arasında. Avukat ve yargıçlar ayrıca gözaltı koşullarının iyileştirilmesini, gardiyanlar ve adliye katipleri ise çalışma koşullarının düzeltilmesini talep ediyor.





