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Dünya

Fransa yardım tasarını onayladı

Fransa parlamentosu, Avro bölgesinin istikrarı için yapılacak yardımlara yeşil ışık yakan yasa tasarısını onayladı.

03 Haziran 2010 03:00

T24- Fransa parlamentosu, Avro bölgesinin istikrarı için yapılacak yardımlara yeşil ışık yakan yasa tasarısını onayladı.


Meclisin ardından, senato genel kurulu, söz konusu yasa tasarısını kabul etti. Tasarı için genel kurulda 309 ''evet'', 24 ''hayır''oyu kullanıldı. Tasarı, Fransa'nın avro'nun istikrarı için oluşturulan Avrupa mali istikrar fonuna, 111 milyar Avro'ya kadar yapılacak desteği garanti ediyor.


Avrupa mali istikrar fonu, Avro bölgesinde zorda olan ülkelere gerektiğinde 440 milyar Avro yardım yapılmasını öngörüyor. Fransa parlamentosu, nisan ayında da, mali açıdan zor durumdaki Yunanistan'a üç yıl içinde 16.8 miyar Avro tutarında mali yardım yapılmasını öngören bir paketi onaylamıştı.

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