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FRANSA, WIKILEAKS'I YASAKLAMAK İÇİN YASAL GİRİŞİM BAŞLATTI PARİS (A.A)

03 Aralık 2010 22:40

-FRANSA, WIKILEAKS'I YASAKLAMAK İÇİN YASAL GİRİŞİM BAŞLATTI PARİS (A.A) - 03.12.2010 - Fransız hükümeti, WikiLeaks'in internet ortamında ülkede yasaklanması için yasal girişim başlattı.  Sanayi Bakanı Eric Besson, ülkedeki internet düzenlemesiyle ilgili kurumdan, WikiLeaks'in engellenmesi için gerekli girişimi başlatması talebinde bulundu.  WikiLeaks'in, ''diplomatların hayatını tehlikeye attığı ve diplomatik ilişkilerin gizliliğini ihlal ettiği'' görüşünü savunan Bakan Besson, bu ihlallerden dolayı, Fransa'daki evsahibi sunucunun, WikiLeaks'e hizmet vermesinin ''kabul edilemez'' olduğunu iddia etti.

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