-FRANSA VİZESİZ TUNUSLULARI KABUL ETMEYECEK PARİS (A.A) - 16.02.2011 - Fransa, geçerli vizesi olmayan Tunusluların ülkeye girişine izin vermeyeceğini açıkladı. Hükümet sözcüsü Francois Baroin, vize kurallarının bütün Tunuslular için geçerli olduğunu belirtti ve bu konuda ayrıcalık yapmayacaklarını söyledi. Baroin, ''Vize kurallarına uymayanları kabul etmemiz söz konusu değil'' diye konuştu. Tunus'taki iktidar değişikliğinin ardından bu ülkeden binlerce göçmen, son bir hafta içinde İtalya'ya akın ediyor. AB makamları, son günlerde en az 5 bin 500 göçmenin yasa dışı olarak İtalyan adası Lampedusa geldiğini tahmin ediyor.