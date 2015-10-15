Fransa vizesini kapan Mili Takım'ın ödülü, kişi başı 500 bin Euro oldu

İzlanda’yı 1-0 mağlup ederek Euro 2016 vizesini alan Milli Takım Fransa 2016’ya doğrudan gitme hakkını elde etti. Zafer gözyaşlarıın döküldüğü soyunma odasına inen Yıldırım Demirören, “Bugüne kadar size 150 bin Euro verdik. Buna 350 bin Euro daha ilave ediyoruz” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Türk Milli Takımı, İzlanda’yı 1-0 yenerek Fransa’da yapılacak olan 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gitmeye hak kazandı. Milliler önceki gün akşam Konya’daki Torku Arena’nın çimlerinde bu zaferi doyasıya kutlarken, onları soyunma odasında da büyük bir müjde bekliyordu.



Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu arkadaşları, hem Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’i hem de milli takım oyuncularını kutlamak için soyunma odasına inmişti.

Demirören ile arkadaşları, oyuncular ve teknik heyetle tek tek kucaklaştı. Soyunma odasında herkes birbirini tebrik ediyor, sevinç gözyaşları döküyordu.

Başkan müjdeyi verdi



10-15 dakika sonra kısa bir sessizlik oldu. Gözler Başkan Yıldırım Demirören’e çevrildi. Başkan konuşma yapmak için öne doğru birkaç adım attı. Oyuncular başkanın etrafına toplandı.



Ve Yıldırım Demirören konuşmaya başladı: -Arkadaşlar hepinizi, hocanızı yürekten kutluyor ve tebrik ediyorum. Bizim de ülkemizin de yüzünü güldürdünüz. Çok ihtiyacımız olan bir galibiyet ve zafer kazandınız.

Konuşmasına kısa bir süre ara verdi. Sonra gülerek devam etti.



-Biliyorsunuz, size bugüne kadar 150 bin Euro prim dağıttık. Bu zafer sonrası bu rakama 350 bin Euro daha ilave ediyoruz. Bu sizin Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılarak hak ettiğiniz bir ödül. Başkanın müjdesi çok açıktı. finallere katılım primi oyuncu başına 500 bin Euro’ya yükselmişti. Oynadıkları süre dikkate alınarak prim dağıtılacak.



Paranın kaynağı ne olacak?



PEKİ bu para federasyonun kasasından mı çıkacak? Federasyon yetkilileri bu soruya “Hayır” yanıtını veriyor ve ekliyorlar: -UEFA’dan Avrupa Şampiyonası’na katılım bedeli olarak 12 milyon Euro gelecek.



-Avrupa Şampiyonası’na katıldığımız için sponsorlardan da ekstra bir gelir elde edeceğiz. -Fransa 2016’da kazandığımız ya da berabere kaldığımız her maç için UEFAayrıca bir prim ödeyecek.