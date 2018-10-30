Fransa ve Polonya Merkel'in kararına saygı duydu

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in adım adım siyasetten çekilme kararı komşu ülkelerde saygı uyandırdı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Merkel'in kararını "son derece onurlu" olduğunu belirtti. Polonya hükümeti de Merkel'in kararına saygı duyduklarını ve görevi sona erene kadar aralarındaki işbirliğinin devam edeceğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Paris'teki basın toplantısında "Başbakanın Almanya'yı büyük cesaretle yönettiğini ve Merkel'i takdir ettiğini" söyledi. Merkel'in Avrupa fikrini savunuş tarzına özel vurgu yapan Fransa Cumhurbaşkanı Fransa'nın Avrupa'daki en önemli müttefiki olan Merkel'in "Avrupa değerlerini hiçbir zaman unutmadığını" söyledi.

Macron, Merkel'in siyasetten çekilme kararının sağın Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde güçlendiği bir döneme rastlamasından ise rahatsızlık duyduğunu, aşırı sağın yükselişinin sadece Almanya'da görülen bir fenomen olmadığını ve sağın Fransa'da da oldukça güçlendiğine dikkat çekti.

"Bu durum beni endişelendirdiği kadar motivasyonumu da arttırıyor" diyen Emmanuel Macron sözlerini şöyle sürdürdü: "Aşırı sağ yükseliyorsa bunun nedeni diğer siyasi partilerin insanların kaygı ve kızgınlığına çare bulamamasıdır. Demagojinin her türlüsüne demokratik ve inandırıcı karşılık verilebilmelidir."

Polonya: Önemli olan 2021'e kadar kalacak olması

Merkel'in kararına yönelik açıklama yapan bir diğer ülke de Polonya oldu. Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz Angela Merkel'in parti genel başkanlığından çekildikten sonra da 2021 yılına kadar başbakanlık görevini sürdürecek olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Czaputowicz "Bizim açımızdan önemli olan, Angela Merkel'in yasama döneminin sonuna kadar görevde kalacağını açıklamış olmasıdır" dedi. Polonya Dışişleri Bakanı "Merkel'in Avrupa Birliği reformlarında önemli rol oynadığını ve son yıllarda Avrupa Birliği tarihinde önemli bir yer edindiğini" belirtti. Czaputowicz Almanya Başbakanının Avrupa Birliği'ne istikrar kazandırılmasındaki payına da vurgu yaptı.

Angela Merkel Cuma günü Bakanlar Kurulu üyelerinden oluşan bir heyetle hükümetler arası istişarelerde bulunmak üzere Varşova'ya gidecek. Merkel parti genel başkanlığına yeniden aday olmayacağını ve 2021 yılındaki genel seçimlere de katılmayacağını açıklamıştı.