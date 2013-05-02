Fransa ve İtalya büyüme için uyardı

Durgun ekonomilerini canlandırmaya çalışan Fransa ve İtalya, gelecek ay yapılacak Avrupa zirvesinde Euro Bölgesi tasarruf programında yeni bir sayfa açmayı hedeflediklerini açıkladılar.

İtalya Başbakanı seçilmesi ardından Fransa'ya yaptığı ilk ziyarette Enrico Letta, seçmenlerin yüksek işsizlik ve duran büyüme konusunda çözüm bulamayacak liderlere karşı "başkaldıracağını" söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile kapalı kapılar ardından yaklaşık bir saatten fazla görüşen Letta, görüşme ardından yapılan ortak basın toplantısında, "Avrupa'nın fırsat, gelişim ve refah için var olduğu yönünde somut algı olmaz ise büyük bir demokratik sorun yaşanır. Sonuç olarak seçmenler Avrupa'yı kötü bir üvey anne yerine koyup harekete geçer" uyarısında bulundu.

Avrupalı liderler, özellikle Almanya Başbakanı Angela Merkel'in kamu harcama kesintileri ve vergi artışları gibi sert ekonomik önlemlerinin de yer aldığı krizden çıkış stratejisinin geleceğini tartışmak için Haziran ayında bir araya gelecek. Şu ana kadarki önlemler Euro Bölgesi'nde resesyonu daha da derinleştirerek bazı ülkelerde siyasi kaosa neden oldu.

Kamu baskısı, özellikle aylarca süren siyasi belirsizlik ardından Letta'nın ulusal birlik hükümetini kurarak başbakan seçildiği İtalya'da daha fazla hissediliyor. Letta parlamentoda yaptığı son konuşmada Euro Bölgesi'nin şu an tasarrufu temel alan reçetesinin İtalya'nın büyüme şansını "öldüreceğini" söylemişti.

Fransa'da ise Hollande, hükümetinin ekonomik durgunluk nedeni ile felç olduğu yönünde eleştirilere maruz kalıyor.

"Bütçe hedeflerimizi gerçeklere göre belirlememiz gerekiyor" diyen Hollande, Euro Bölgesi ülkelerinin yerel talebi artırmak için daha sabit mali adımlar atması çağrısında bulunuyor.

İtalya gibi ağır borç yükü altında bulunan ülkeler manevra yapacak mali rahatlığa sahip değiller. Letta son olarak vergilerde indirim sözü verirken halk arasında memnuniyetle karşılanmayan varlık vergisi ile ilgili düzenlemeyi de askıya aldı.

Euro Bölgesi'nin koyduğu bütçe şartlarına uyacağını da dile getiren Letta, hükümetinin bununla birlikte "büyüme için daha fazla alan yaratmaya" çalışacağını da kaydetti.