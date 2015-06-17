Fransa ve İtalya arasında 'Nutella savaşları'

Fransa Ekoloji, Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Bakanı Bakanı Segolene Royal, küresel ısınmaya yol açtığı gerekçesiyle Nutella yenmemesi tavsiyesinde bulununca İtalyanları kızdırdı.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre, Ekoloji Bakanı Royal, Nutella'nın içeriğindeki palmiye yağı üretimi için ormanların yok edildiğine dikkat çekti. Fransız Canal+ televizyonuna verdiği röportajda Royal, "Ormanların yok edilmesinin sonuçlarından biri de küresel ısınma. Örneğin Nutella yemeyi bırakmalıyız çünkü palmiye yağı ile yapılıyor" ifadelerini kullandı. Sunucunun "Ama Nutella lezzetli" demesi üzerine ise Royal, "Evet ama iyi değil, çünkü palmiye yağı, ağaçların yerini alıyor ve önemli zarara yol açıyor. Başka hammaddeler kullanmalılar" diye ekledi.

İtalyan mevkidaşı Çevre Bakanı Gian Luca Galletti, Royal'e daha sert bir karşılık verdi. Galletti, sosyal paylaşım sitesi Twitter'a yazdığı mesajda Royal'e "İtalyan ürünlerini rahat bırakın!" diye seslendi. Bakan, Royal'in "Nutella yemeyi bırakmalıyız" çağrısına karşılık olarak da "Bu akşam yemekte ekmek ve Nutella var" mesajını paylaştı.

'Çevresel kaygılardan haberdarız'

Fransız Bakan'ın, İtalya'nın simge ürünlerinden kakaolu fındık kreması Nutella'ya yönelik bu çıkışı İtalya'da tepkiye yol açtı. Nutella'nın üreticisi Ferrero şirketi bir açıklama yayımlayarak, palmiye yağıyla ilgili çevresel kaygılardan haberdar olduklarını ve bu yağın üretimini "sorumlu bir şekilde" yapabilmek için çalıştıklarını belirtti.

Ferrero şirketi, yılda 350 bin ton Nutella üretiyor. Nutella'nın içeriğindeki palmiye yağı ise hem çevresel etkileri hem de sağlığa zararlı olduğu yönündeki kaygılar yüzünden tartışmalara yol açıyor.

Dünyanın en fazla Nutella tüketen ülkelerinden biri olan Fransa'da hükümet 2012 yılında palmiye yağına yüzde 300 vergi uygulamayı planlamıştı. Ancak "Nutella vergisi" olarak anılan bu zam parlamentodan onay alamamıştı.