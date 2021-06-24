Fransa ve Almanya, AB ile Rusya arasında bir zirve düzenlenmesini istiyor

T24 Dış Haberler

Fransa ve Almanya'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Avrupa Birliği arasında bir zirve gerçekleştirilmesini önerdiği belirtildi.

Emmanuel Macron ve Angela Merkel, teklilerini ABD Başkanı Biden, Putin ile bir araya geldikten bir hafta sonra yaptı. Tavsiyeyi destekleyenler, bir zirve yapılması durumunda Avrupalı liderlerin Rusya'nın davranışlarıyla ilgili direkt mesajlar verebileceğini ve kapıyı iş birliği ile tavize açık bırakacağını düşünüyor.

The Guardian'ın aktardığına göre karara karşı çıkanlar da Putin'in birçok yönden baskıyı artırdığı bu dönemde "ödüllendiriliyor" gibi hissetmesinden çekindiklerini söyledi.

AB, 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhakından bu yana Putin'le bir zirve gerçekleştirmedi ve ülkeye farklı yaptırımlar uyguluyor.

Reuters'a konuşan üst düzey bir AB diplomatı, "(Rusya ile) Aramızdaki bu negatif sarmaldan kurtulmamız gerekiyor. Birlikte ilerlemeliyiz" dedi.

Macron ve Merkel'in teklifinin 27 üye ülkeyi de kapsayıp kapsamayacağı bilinmiyor.