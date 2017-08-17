Fransa Ulusal Gazeteciler Birliği'nden Macron’a çağrı: Şikâyetini geri al

Fransa Ulusal Gazeteciler Birliği (SNJ), Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kendisini taciz ettiği iddiasıyla bir gazeteci hakkında yaptığı şikâyeti geri almasını istedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre SNJ’den yapılan açıklamada, Macron’un herhangi bir şikâyetinin yasal olmayacağı belirtilerek, gazetecilerin görevlerini özgürce yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. Macron’un bu şikâyetinin, kendisiyle ilgili haberleri yönetme çabasından kaynaklandığına dikkat çekilen açıklamada, cumhurbaşkanının şikâyetini geri alması istendi.

Cumhurbaşkanı Macron, eşi Brigitte Macron ile Marsilya’daki tatili sırasında ‘kendisini taciz ettiği ve özel hayatına saldırı girişiminde bulunduğu’ gerekçesiyle bir fotomuhabirinden şikâyetçi olmuş, Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, şikâyet dilekçesinde, güvenlik birimlerinin uyarılarına rağmen foto muhabirinin Macron’u taciz ettiği iddia edilmişti.

Kısıtlamalar getirilmişti

Macron, seçilmesinin ardından Elysee Sarayı’nı takip eden muhabirlere bazı kısıtlamalar getirmiş, bu da basın mensupları ve Macron’un ekibi arasında çeşitli sorunlara neden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Macron, seçildiği günden bu yana ilk kez bir gazeteciden şikâyetçi olurken, eski cumhurbaşkanı François Hollande dönemi boyunca hiçbir gazeteciden şikâyetçi olmamıştı.