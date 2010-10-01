-FRANSA ULUDAĞ'DA YATIRIM YAPMAK İSTİYOR BURSA (A.A) - 01.10.2010 - Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Bernard Emie, Fransız şirketlerin Uludağ'a yatırım yapması konusunda istekli olduklarını söyledi. Bernard Emie, Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Herve Magro, Fransa'nın Bursa Fahri Konsolosu Mehmet Erbak ile birlikte Bursa Valisi Şahabettin Harput'u ziyaret etti. Emie, burada yaptığı konuşmada, Fransa'nın üç yerleşkeyle Bursa otomotiv sanayinde 40 yıldan bu yana önemli bir aktör olduğu, ayrıca bölgede daha birçok Fransız yatırımının bulunduğunu belirtti. Fransa'nın Türkiye'deki 20 milyar dolar cirosu ile Bursa bölgesindeki en büyük, Türkiye genelinde de ikinci büyük yabancı yatırımcı olduğuna işaret etti. Emie, iki ülkenin daha fazla alanda daha çok işbirliği yapması gerektiğini, ilişkilerin bu şekilde daha da gelişeceğine inandıklarını söyledi. Uludağ'daki pistleri çok iyi bildiğini ve her yıl kayak yapmaya geldiğini ifade eden Emie, ''Uludağ'ın değerleriyle ilgili Fransız şirketlerin yatırım yapması konusunda istekliyiz'' dedi. Bursa Valisi Şahabettin Harput da Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin diğer Avrupa ülkelerine göre daha köklü ve eski olduğunu belirtti. Bu ilişkilerin son yıllarda gelişmesinden mutluluk duyduklarını bildiren Vali Harput, şöyle konuştu: ''Dünyada gerek Türk kültürü gerekse Fransız kültürü çok köklü medeniyetlerin adıdır. Bu güçlü kültür temsilcisi olan ülkelerin yapacağı iş birliği iki ülke arasında kalmayıp, bütün dünyaya güzel örnekler sunacaktır. Bursa'nın sanayi, otomotiv, tekstil ve tarım merkezi olmasının yanı sıra bir kültür ve medeniyet merkezi olduğu gerçeği de bu ilişkilerin geleceği adına ayrı bir önem taşıyor.'' Fransa'dan gelen iki uzmanın Uludağ'da özellikle Alaçam bölgesinde araştırma yaptıklarını ve bölgeyle ilgili olarak dünyanın önemli kayak merkezlerden birisi olabileceği şeklinde rapor hazırladıklarını belirten Harput, bu rapor için yetkililere teşekkür etti.