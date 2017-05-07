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Dünya

Fransa, tutsak yunus ve balina endüstrisini yasaklıyor

Hayvan hakları aktivistleri, yasağı zafer olarak değerlendirdi

07 Mayıs 2017 22:30

Fransa, yunusların ve katil balinaların tutsak tutularak yetiştirilmesini kısıtlayan yeni bir kanuna imza attı.

Hayvan hakları aktivistleri tarafından bir zafer olarak görülen adım kapsamında halihazırda izin verilmiş akvaryumlarda tutulan şişe burunlu yunuslar ve katil balinalar dışında bütün balinaların, yunusların ve yunus balıklarının tutsak tutulmasına son verildi.

Çevre Bakanı Segolene Royal, yasanın ilk versiyonunu Çarşamba günü imzalasa da bazı hayvanların akvaryumlarda "ilaçla uyutularak" tutulduğunu öğrendikten sonra yasamanın kapsamını hafta sonu genişletti.

Yeni kurallara göre hayvanlar ve izleyiciler arasında beraber yüzme ya da hayvanların beslenmesi gibi direkt temas da yasaklanıyor.

Böylece ülkedeki su sirklerinin zaman içinde sona ereceği düşünülüyor.

Fransa'daki hayvanat bahçeleri birliği ise konu hakkında kendilerine danışılmadığını söyleyerek tepki gösterdi.

Yeni kurallar kapsamında deniz canlılarının tutulacağı havuzların büyütülmesi gerekiyor.

Kuralların uygulanması için altı ay süre verildi. Su parkları ve akvaryumların havuzlarını büyütmesi için ise üç yıllık bir zamanları olacak.

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