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Dünya

Fransa, Türkiye ile işbirliği yapmak istiyor PARİS (A.A)

16 Kasım 2011 20:24

-Fransa, Türkiye ile işbirliği yapmak istiyor PARİS (A.A) - 16.11.2011 - Fransa, Suriye rejimine baskı konusunda Türkiye ile işbirliğini sürdürmek istediğini açıkladı. Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe'nin yarın başlayacak Türkiye ziyaretinde Suriye konusunun da öncelikle gündeme geleceği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bernard Valero, ''Juppe'nin, Ankara'ya yapacağı ziyaret sırasında, Fransa'nın Suriye'deki Beşşar Esad rejime baskı yapma konusunda Türkiye'ye ile işbirliğine sürdürme iradesini teyit edeceğini'' söyledi. Fransız sözcü, Juppe'nin, Türk yetkililerin Şam yönetimine yönelik güçlü yaptırım kararlarını memnunlukla karşıladığını ifade etti. Görüşmelerde İran'ın nükleer enerji programının da gündeme geleceğini kaydeden Valero, Juppe'nin, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile yapacağı görüşmelerin, Ortadoğu ve Arap Baharı ile ilgili gelişmelerle ilgili ufuk turu yapma imkanı sağlayacağını söyledi. Valero, Juppe'nin Türk yetkililerle yapacağı görüşmede, ikili ve bölgesel ilişkiler, Türkiye'nin AB ile üyelik müzakereleri ve terörle mücadele konularının ele alınacağını belirtti.  İstanbul'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da ise Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından kabul edilecek olan Juppe, ayrıca, TBMM dışişleri komisyonu üyeleriyle bir araya gelecek. Juppe ayrıca, İstanbul'da Fener Patriği ile görüşecek ve yine İstanbul'daki Galatasaray iş grubu derneğinin açılışını yapacak.

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