Fransa: Türkiye'nin gözdağı hamlelerine rağmen radikal İslam'la mücadeleye devam edeceğiz

Ankara-Paris hattında gerilim sürerken Fransa hükûmet sözcüsünden yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, "Fransa, Türkiye'nin gözdağı hamlelerine rağmen radikal İslam'la mücadeleye devam edecek" ifadeleri yer aldı.

AFP'nin aktardığı habere göre, Fransa hükûmet sözcüsü "Fransa, Türkiye'nin gözdağı hamlelerine rağmen radikal İslam'la mücadeleye devam edecek" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un radikal islamla ilgili yaptığı açıklamalardan sonra başlayan gerilimde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Fransız ürünlerini boykot çağrısı noktasına gelindi. Erdoğan bugün son olarak kendisi hakkında hakaret içerikli bir kapakla çıkan Charlie Hebdo dergisi için şu ifadeleri kullandı: "Bu tür ahlaksız yayınlara ne yaptığını görmek amacıyla da olsa itibar etmeyi dahi zül kabul ettiğim için karikatüre bakmadım. Ben neyim ki? Benim sevgili peygamberime bu denli hakaret eden bu namussuzlarla ilgili benim herhangi bir şey söylememe de gerek yok zaten”