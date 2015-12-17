Fransa, Türk vatandaşlarına yönelik vize politikasını değiştiriyor mu?

Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Muriel Domenach, Paris'teki terör saldırılarının Fransa'nın vize konusundaki politikasını değiştirmeyeceğini belirterek, "Biz, vize vermeyi kolaylaştırıyoruz. Türk turistlerin, öğrencilerin, sanatçıların, iş adamlarının ve gençlerin Fransa'ya gelmelerini istiyoruz çünkü Türklerin Fransa'ya gelmesi, bizim çıkarımıza" dedi.

Domenach, Fransa'nın vize konusunda Schengen kuralları kapsamında kolaylaştırıcı adımlar attığını söyledi.



Fransa'da öğrenim gören Türk öğrencilere sunulacak kolaylıkların, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries tarafından açıklandığını hatırlatan Domenach, "Schengen kuralları kapsamında 1 Ocak 2016'dan itibaren yakın zamanda Fransa'da master eğitimini tamamlamış Türk öğrencilere en az 1 yıllık dolaşım vizesi verilecek. Bu, çok önemli bir adım" diye konuştu.

Domenach, Paris'teki terör saldırılarının ardından aldıkları başvurularda düşüş görülmediğini dile getirerek, kolay ve hızlı vize verdikleri için yoğun başvuru almaya devam edildiğini anlattı.

Paris'teki terör saldırılarının Fransa'nın vize konusundaki politikasını değiştirmeyeceğini belirten Domenach, "Paris'teki terör saldırıları, vizeyle ilgili hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Dışişleri Bakanımız Laurent Fabius'ün de açıkladığı şekilde biz, vize vermeyi kolaylaştırıyoruz. Türk turistlerin, öğrencilerin, sanatçıların, iş adamlarının ve gençlerin Fransa'ya gelmelerini istiyoruz çünkü Türklerin Fransa'ya gelmesi, bizim çıkarımıza" dedi.

Etkinlikler





Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğunun yıl boyunca çok çeşitli etkinlikler düzenlediğine değinen Domenach, 23 Aralık'ta Fransız Kültür Merkezi'nde, "Gündelik Yaşamda Avrupalı Müslümanlar" isimli son kitabı ekim ayında basılan Prof. Dr. Nilüfer Göle ile yazar Ali Bayramoğlu'nun katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirileceğini söyledi.

Domenach, Müslümanlığın Fransa'da yaygın ikinci din olduğuna işaret ederek, toplumsal entegrasyonun sağlanabildiğini ve olumlu yaklaşımın önemli olduğunu belirtti.

Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Muriel Domenach, çeşitli temalar kapsamında gerçekleştirilen kültürel ve sanatsal etkinliklerin gelecek yıl da devam edeceğini ifade ederek, ocak ayında "Göç", şubat ayında "Aşk" ve mart ayında da "Kadın" teması kapsamında Fransız Kültür Merkezi'nde film gösterimleri yapılacağını dile getirdi.