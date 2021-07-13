Fransa tüm sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi

Fransa hükümeti tüm doktor, hemşire, sağlık sektörü çalışanı ve gönüllülerine Eylül ayı ortasına kadar aşı yaptırma zorunluluğu getirdi. 15 Eylül'e kadar iki doz aşı yaptırmayanların çalışmalarına izin verilmeyeceği ve maaşlarını alamayacakları açıklandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ayrıca gelecek aydan itibaren dükkanlara, bar, sinema gibi yerlere girerken ve ülke içindeki uzun mesafe tren yolculuklarında "sağlık geçiş kartlarının" gösterilmesi gerekeceğini belirtti.

Covid kartları kişinin aşılanma durumunu ya da yakın zamanlı negatif PCR testi sonucunu gösterecek.

Macron televizyondan canlı yayınlanan açıklamasında "Sizden ne istediğimin farkındayım ve şu an bu taahhüde hazır olduğunuzu biliyorum. Bu bir bakıma sizin vazifenizin bir icabı" dedi.

Aşı zorunluluğu, koronavirüse karşı kırılgan gruptakilerle temasta bulunan herkesi kapsıyor. Bu da hastanelerde, kliniklerde ve bakım evlerinde çalışan herkese aşı olma zorunluluğu getirildiğini anlamını taşıyor.

LCI televizyonuna konuşan Fransa Sağlık Bakanı Olivier Véran, 15 Eylül'e kadar iki aşısını da tamamlamayan çalışanlara maaş ödemesi yapılmayabileceğini belirtti.

Fransa'da geçen haftasonu açılan gece kulüpleri dahil bazı mekanlar girişte geçiş kartı gösterme zorunluluğu bulunuyor. 21 Temmuz'dan itibarense 12 yaş üstü herkesten birçok diğer etkinliğe katılırken bu "Covid sertifikalarını" göstermeleri istenecek.

Ülkede insanları aşı olmaya teşvik için, şu an ücretsiz olan PCR testleri, doktor reçete etmediği sürece, yeniden ücretli olacak.

Macron'un açıklamalarının ardından aşı randevusu alınan Doctolib sitesinin, aşırı yüklenmeden dolayı bir süre hizmet veremediği belirtildi.

Fransa'da Delta varyantı nedeniyle Covid kaynaklı hastaneye yatışlar yeniden yükseldi. Günlük vaka sayısı 4 bine çıkarken, Covid nedeniyle hastaneye yatırılan yaklaşık 7 bin hasta var.

Cuma günü, hükümete danışmanlık yapan bilim kurulu birkaç ay içinde ülkede 4. dalganın görülebileceği uyarısında bulundu. Bilim kurulu salgının kontrol altına alınabilmesi için nüfusun yüzde 95'inin aşılanması gerektiğini belirtti.

Fransa'da şu an nüfusun yaklaşık yüzde 53'ü ilk doz aşısını oldu. İki doz aşı olanların oranı ise yaklaşık yüzde 40.