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Dünya
Deutsche Welle

Fransa teröre savaş açtı

Hükümet, Charlie Hebdo saldırısının ardından terörle mücadele önlemlerinin sıkılaştırılması kararı aldı. Önlemler arasında, istihbarat teşkilatlarının güçlendirilmesi de bulunuyor.

21 Ocak 2015 19:57


17 kişinin hayatını kaybettiği Paris'teki terör saldırılarının ardından harekete geçen Fransa hükümeti, terörle mücadeleyi daha etkin hale getirmek için bir dizi yasal önlemi hayata geçirdi. Kabul edilen terörle mücadele önlemleri arasında istihbarat birimlerinin güçlendirilmesi ilk sırada yer alıyor.

Başbakan Manuel Valls'in verdiği bilgilere göre, istihbarat teşkilatlarına personel alımı yapılacak. Valls terörle daha etkin mücadele amacıyla 2 bin 680 yeni kadro açılacağını açıklarken, bunlardan 1100'ünün istihbarat teşkilatlarına tahsis edileceğini ifade etti. Adalet Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı'nda da terörle mücadele uzmanlarının istihdam edilmesi için yeni kadrolar açılacak. Valls, “Terörizm, cihatçılık ve radikal İslam'a karşı savaş uzun ve zor olacak” dedi.

Fransız hükümeti terörle mücadeleye ayrılan bütçeyi de artırma kararı aldı. Buna göre, istihbarat teşkilatları ve polis sadece teçhizat ve personel bakımından değil, mali kaynak bakımından da daha fazla imkâna sahip olacak. Gelecek üç yıl içerisinde söz konusu kuruluşlara ek 425 milyon Euro ek bütçe ayrılacak. Yeni bir istihbarat yasası ile istihbarat teşkilatlarının yetkileri de genişletilecek.

Hükümet ayrıca, radikal İslamcı zanlıların kayıt altına alınacağı bir veri dosyası da hazırlanmasını kararlaştırdı. Söz konusu kişilerin, düzenli olarak ikamet bilgileri ve yurtdışı seyahatleri hakkında resmi mercileri bilgilendirmesi şartı getirildi. Öte yandan radikal İslamcı tutukluların hapishanede örgütlenmesini önlemek amacıyla, hapishanelerdeki tutuklular daha iyi şekilde izlenecek.

Uçak yolcularının verilerinin kayıt altına alınması, internetin daha sıkı şekilde kontrol edilmesi ve IŞİD'le bağlantılı olduğu düşünülen Suriye ve Irak'ta savaşmış cihatçıların kontrol altında tutulması da önlemler arasında yer alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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