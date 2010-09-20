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Dünya

FRANSA, TERÖR TEHDİDİNE KARŞI ALARMDA PARİS (A.A)

20 Eylül 2010 17:08

-FRANSA, TERÖR TEHDİDİNE KARŞI ALARMDA PARİS (A.A) - 20.09.2010 - Fransa İçişleri Bakanı Brice Hortefeux, olası bir terör saldırısına karşı alınan önlemleri artırdıklarını açıkladı. RTL radyo kanalına konuşan Hortefeux, ''terör tehdidine karşı önlemleri artırdık''dedi. Fransız bakan, önlemlerin ayrıntıları konusunda bilgi vermedi. Le Monde gazetesi, yetkililerin, toplu taşıma araçlarına yönelik olası bir terör saldırısı için güvenlik önlemlerini son günlerde artırdığını yazdı. Gazete, polisin özellikle, başkent Paris'te bombalı saldırı girişiminde bulunmasından şüphe edilen bir kadını aradıklarını bildirdi. Basın, terörle mücadelede alınan önlemler çerçevesinde, radikal grupların hedefi olabileceği gerekçesiyle, Paris Camisi Müftüsü Halil Ebubekir'e üç silahlı koruma verildiğini yazdı. Fransa'nın iç istihbarat servisi şefi Bernard Squarcini, geçen hafta yaptığı bir açıklamada, ''Fransa topraklarını tehdit eden terörün, bugün her zamankinden daha fazla olduğunu''söylemişti. Bernard Squarcini, Fransa'nın Kuzey Afrika ile sömürge yıllarından gelen tarihi ve kültürel bağının, Afganistan'daki askeri varlığının ve yüzü tamamen kapatan giysilerin kamusal alanda yasaklanmasını öngören yasa tasarısıyla ilgili tartışmaların, Fransa'yı radikal terör gruplarının hedefi haline getirdiğini savunmuştu.

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