-FRANSA: ''TERÖR SALDIRISI RİSKİ CİDDİ'' PARİS (A.A) - 22.09.2010 - Fransa Emniyet Genel Müdürü Frederic Pechenard, terör saldırısı riskinin ciddi olduğunu ve herkesin dikkatli olması gerektiğini söyledi. Europe-1 radyo kanalının sorularını yanıtlayan Pechenard, ''Hükümet, ciddi saldırı riski olduğunu ve herkesin bu konuda dikkatli olması gerektiğini düşünüyor'' dedi. Amacının halkı endişelendirmek olmadığını ifade eden Pechenerd, bununla birlikte, ellerinde güvenilir istihbarat kaynaklarına dayanan ciddi kanıtlar olduğunu belirtti. İçişleri Bakanı Brice Hortefeux, önceki gün yaptığı açıklamada, olası bir terör saldırısına karşı alınan önlemleri artırdıklarını söylemişti. Fransa'nın iç istihbarat servisi şefi Bernard Squarcini de geçen hafta yaptığı açıklamada, Fransa topraklarına yönelik terör tehdidinin, bugün her zamankinden daha fazla olduğunu dile getirmişti. Yetkililer, Fransa'nın Kuzey Afrika ile sömürge yıllarından gelen tarihi ve kültürel bağı, Afganistan'daki askeri varlığıyla birlikte, yüzü tamamen kapatan giysilerin kamusal alanda yasaklanmasını öngören yasa tasarısıyla ilgili tartışmaların, ülkeyi radikal terör gruplarının hedefi haline getirdiğini düşünüyor.