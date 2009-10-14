Fransa Telekom'da intiharlar engellenemiyor

Fransa'nın güneydoğusundaki Marsilya'da, intiharlarla sarsılan France Telecom (Fransız Telekom) şirketinin bir çalışanın kendini asma girişimi, dün akşam son anda engellendi.



Polis, raporlu olan ve ailesine bir SMS'le intihar edeceğini bildiren 54 yaşındaki adamın, son anda itfaiye erleri tarafından kurtarıldığını belirtti.



Polis, depresyon geçiren ve Marsilya'daki Telecom'da temmuz ayında bir meslektaşının intiharıyla sarsılan adamın, zamanında haberdar edilen itfaiye erleri tarafından, evinin bodrum katında kendi asmaya hazırlanırken kurtarıldığını vurguladı.



Fransa'da Telecom şirketinde son 18 ay içinde intihar edenlerin sayısı 24'e çıkmıştı. Fransız muhalefet partileri, şirkette intiharların artmasından sonra, şirketin Genel Müdürü Didier Lombard'ın istifasını istemişti.



Şirketin yöneticilerinin, birkaç aydır yönetim politikasında önemli değişikliklere yöneldikleri ve bu çerçevede şirketin personel yer değiştirme kurallarına esneklik getirdikleri ifade ediliyor.



Sendika, şirketteki yeniden yapılandırma operasyonlarıyla çalışanların, işlerini ve statülerini kaybetme tehdidi altında büyük stres içinde çalışmasından yakınıyor. Şirkette 100 bine yakın işçi çalışıyor.