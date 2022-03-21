Fransa Tarım Bakanı: Ukrayna'daki savaş, küresel gıda krizine yol açabilir

Fransa Tarım Bakanı Julien Denormandie, Pazartesi günü Brüksel'de AB üyesi ülkelerin tarım bakanlarının bir araya geleceği toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük mahsul üreticilerinden ikisi olan Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın 'küresel' bir gıda krizine yol açabileceğini söyledi.

AB bakanları, gıda durumunu Ukraynalı mevkidaşlarıyla bir video görüşmesinde görüşeceklerini de belirtti.

Reuters'ta yer alan habere göre; Ukrayna'daki gıda tedarik zincirlerinin çökmekte olduğunu söyleyen bir Dünya Gıda Programı (WFP) yetkilisi ise, köprü ve tren gibi önemli altyapıların bombalar tarafından tahrip edildiğini, birçok bakkal ve deponun boş olduğunu bildirdi.