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Dünya

Fransa 'Survivor'ının yarışmacıları ölüme böyle gitmiş

Yapımcı şirketin fotoğrafçısı Angel Flores'in çektiği karelerde gözleri bağlı olarak helikoptere binen yarışmacıların oldukça neşeli oldukları görülüyor

12 Mart 2015 11:53

Arjantin'de iki helikopterin çarpışması sonucu hayatını kaybeden Fransız 'Survivor' yarışmacılarının helikoptere biniş anlarının görüntüleri ortaya çıktı.

Arjantin basını, aralarında olimpiyat şampiyonu yüzücü Camille Muffat, boks şampiyonu Alexis Vastine ve yelkenci Florence Arthaud'un da aralarında bulunduğu Survivor ekibinin kaza yapan helikoptere biniş anı ile kabindeki görüntülerini yayınladı. Hürriyet'te yer alan habere göre, yapımcı şirketin fotoğrafçısı Angel Flores'in çektiği karelerde gözleri bağlı olarak helikoptere binen yarışmacıların oldukça neşeli oldukları görülüyor.

Fransa'nın 'Survivor'ı olarak bilinen "Dropped" isimli yarışmada, gözleri bağlı halde vahşi doğaya bırakılan katılımcılardan 72 saat içinde, bir cep telefonunu şarj edebilecekleri bir yere ulaşmaları isteniyor.

 

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