Fransa, Suriye'deki toprağını satışa çıkardı

Fransa Maliye Bakanlığı'nın, IŞİD'in kontrolü altındaki antik kent Palmira yakınındaki Fransız devletine ait bir toprağı satışa çıkardığı ortaya çıktı. Suriye'deki arazinin dışında, Fransa'nın yurt dışında bulunan birçok taşınmazın da satılması planlanıyor.



DHA'nın haberine göre, Palmira yakınındaki toprağın satışı, Maliye Bakanlığının 2016 yılı bütçesi için kamu giderlerinin finasmanı ile ilgili hazırladığı yasa tasarısının senatoda ilgili komisyonda tartışılması sırasında gündeme geldi. Bütçe açıklarını düşürmeyi hedefleyen Bakanlık, gelecek yıl için kamuya ait 930 taşınmazı satmak istiyor. Maliye Bakanlığı, bu satışlardan 500 milyon avro gelir elde etmeyi hedefliyor.

Bakanlık, Palmira yakınlarındaki Fransız devletine ait toprakla birlikte, Malezya'da Kuala Lumpur'daki büyükelçiliğine ait yerleşkedeki binaları yaklaşık 220 milyon avrodan satışa çakırdı.

Yine devlet Paris'te artık kullanılman bir askeri kışla 118 milyon avrodan, başkentte Adalet Bakanlığına ait bir bina ise 60 milyon avrodan satışa çıkarıldı. Palmira'daki Fransız devletine ait toprağın büyüklüğü, yeri ve ne fiyat istendiği hakkında ise açıklama yapılmadı.