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Dünya

Fransa, Suriye'deki katliamı kınadı BEYRUT/PARİS (A.A) 

22 Aralık 2011 00:47

-Fransa, Suriye'deki katliamı kınadı BEYRUT/PARİS (A.A) - 21.12.2011 - Fransa, Suriye güvenlik güçlerinin İdlib kentinde düzenlediği operasyonlarda 111 kişiyi öldürmesini kınadı. Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Bernard Valero, ''Suriye'de dün eşi benzeri görülmemiş düzeyde bir katliam yapıldı'' dedi. Valero, ''BM Güvenlik Konseyi'nin bu baskının sona erdirilmesi çağrısında bulunulan bir karar çıkarmasının acil olduğunu'' belirtti. Suriye'deki rejim karşıtlarını temsil eden Suriye Ulusal Konseyi de, Suriye'de 48 saatte 250 kişinin öldürülmesinden sonra Arap Birliği ve BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısında bulundu. Konseyden yapılan yazılı açıklamada, ''silahsız sivillerin katledilmesi'' dolayısıyla acil toplantı çağrısında bulunuldu. Açıklamada, yurt dışındaki Suriyelilere seslenilerek, ''Suriye'nin tüm dünyadaki diplomatik temsilciliklerinin önünde geniş çaplı gösteri yapılması istendi.

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