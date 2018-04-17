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Dünya

Fransa: Suriye'de kimyasal saldırı delilleri yok ediliyor

"Uluslararası araştırmacıların bölgeye tam erişiminin sağlanmasının hayati önem arz ediyor"

17 Nisan 2018 17:46

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de kimyasal saldırı yapıldığı düşünülen bölgede delillerin yok edildiğini öne sürerek “Uluslararası araştırmacıların bölgeye tam erişiminin sağlanmasının hayati önem arz ettiğini” açıklamasında bulundu.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) heyeti bölgede incelemeler yapmak için geçen hafta Suriye’ye gitti.

Reuters'ın haberine göre, OPCW, muhaliflerin bölgeden çekilmesinin ardından hükümet kontrolüne geçmiş olan Duma’ya henüz erişim sağlamış değil. Fransa Dışişleri  Bakanlığı bu yüzden Rusya ve Suriye’nin araştırmacıların bölgeye erişimine engel olduğunu ve büyük olasılıkla deliller ve hayati unsurların bölgeden yok olduğunu, kaybolduğunu iddia ediyor

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Fransakimyasal silahSuriye

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