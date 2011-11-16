Fransa, Suriye Büyükelçisi'ni geri çekti

T24 - Fransa, Suriye'deki diplomatik misyonlarına yönelik saldırıların ardından Şam'daki büyükelçisini geri çekti.



Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Suriye'de devam eden şiddet olayları, Halep ve Lazkiye'deki konsolosluklarımızı kapatmamıza, büyükelçimiz Eric Chevallier'i de Paris'e geri çekmemize neden oldu" dedi.



Yarın Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacak olan Juppe, "İnanıyorum ki Suriye halkı mücadelesini sürdürecektir. Fransa da bu konuda yardımcı olmak için mümkün olan her şeyi yapacaktır" ifadesini kullandı.



Fransa'nın Lazkiye'deki fahri konsolosluğu ve Halep'teki kançılaryası geçtiğimiz Cumartesi akşamı Devlet Başkanı Beşar Esad yanlısı oldukları belirtilen kişilerin saldırısına uğramıştı. Aynı akşam Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ın Suriye'deki diplomatik misyonları da saldırıya uğramış, dün ise Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim söz konusu olaylardan dolayı özür dilemişti.





Libya Büyükelçisi altı ay sonra dönmüştü



Fransa, Libya'daki isyan hareketinin başlamasından kısa süre sonra, güvenlik endişesiyle Trablus Büyükelçisi'ni geri çekmişti. Fransız Büyükelçi, Trablus'un yaklaşık altı ay sonra Muammer Kaddafi karşıtlarının eline geçmesinin ardından Libya'ya dönmüştü.





Büyükelçiler yine hedef oldu



Fransa cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, Arap Birliği’nin Suriye’nin üyeliğiyle ilgili kararının bugün yürürlüğe girmesi üzerine, Esad yanlıları bir kez daha diplomatik temsilcilikleri hedef aldı.



Görgü tanıkları saldırganların Birleşik Arap Emirlikleri’nin büyükelçilik binasına taş atıp duvarlarına hakaret içeren yazılar yazdığını belirtti.



Bugün düzenlenen Türk-Arap İşbirliği Forumu'na ev sahipliği yapan Fas’ın Şam Büyükelçiliği de saldırıya uğradı. Büyükelçi Muhammed Hassasi 100-150 kadar saldırganın binaya taş ve yumurta attığını söyledi.



Katar Büyükelçiliği'nin de saldırıya uğradığı bildirildi.





