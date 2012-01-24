Fransa soykırım yasasını kabul etti, şimdi ne olacak?

T24 - Fransa Senatosu, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesini suç sayan yasa teklifini kabul etti. Düzenleminin görüşüldüğü saatlerde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da AKP Genel Merkezi'nde parti yönetimini topladı.



Fransa'da 'soykırım yok' demek artık suç

İŞTE 'SOYKIRIMI İNKÂR YASASI'NIN TAM METNİ







Milliyet'ten Abdullah Karakuş'un haberine göre; yaklaşık 5 saat süren MYK toplantısında Fransa Senatosu'ndaki görüşmeler takip edildi. Toplantının bir bölümüne Kayseri'den gelen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da katıldı.





Davutoğlu bundan sonraki süreci anlattı



Davutoğlu parti yönetimine son gelişmeleri ve bundan sonraki süreci anlattı. Tablonun Senato'da katılımın az olmasından dolayı olumsuz olduğu üzerinde duran Davutoğlu, "Sadece tasarıya destek verenler katılıyor. Bundan önceki süreçte de böyle olmuştu. Bu nedenle tasarı çıkar" dedi. Davutoğlu MYK'nın ardından Erdoğan ile 1.5 saat daha görüşerek son gelişmeleri değerlendirdi.





Erdoğan grupta tepki verecek



Toplantıda üyeler Fransa'ya sert tepki verilmesi ve yaptırımların da kalıcı olması gerektiği üzerinde durdu. Tepkiyi ve yaptırımları Erdoğan'ın bugünkü AKP grup toplantısında vermesi benimsenirken, yaptırımların parti değil devlet politikası vurgulanması öne çıktı. Toplantıda Fransa Senatosu'nun kararına karşı uluslararası bütün hukuki yolların aranması da benimsendi.





Tartışılan yaptırımlar



Kulislerde Fransa'ya yönelik 2. etap yaptırım olarak açıklanabilecekler arasında şunlar tartışılıyor:



- Uluslararası bütün hukuki yollar aranacak.



- Yaptırımlar geçici değil kalıcı olacak



- İlk kararda kısa bir süreliğine geri çekilen Türkiye'nin Fransa Büyükelçisi'nin bu defa kalıcı olarak daha uzun süre geri çekilmesi.



- İsrail'e olduğu gibi diplomatik ilişkilerin en az seviyeye indirilmesi.



- Kamu ihalelerine Fransız firmalarının kesinlikle alınmaması.



- Türkiye'nin Fransa'daki askeri ateşesinin geri çekilmesi. Fransa'nın Ankara'daki askeri ateşesinin akreditasyonunun iptal edilmesi.



- Türk hava sahasının Fransız askeri uçaklarına kapatılması.



- Türk kara sularının Fransız askeri gemilerine kapatılması.



Adalet Bakanı Sadullah Ergin, CNN Türk ekranlarında katıldığı 'Tarafsız Bölge' programında canlı yayın esnasında açıklanan Ermeni Soykırım tasarı kararına ilk tepkiyi verdi.





'Karar yok hükmünde'



Sadullah Ergin, "Bizde hukukta bir terim vardır 'Ke-En Lem Yekün' derler, yok hükmündedir. Evet Türkiye'ye karşı yapılmış büyük bir haksızlık ve saygısızlıktır. Bütün gün televizyonlarda Fransa Senatosu'ndan görüntülere yer verildi. İçimden diyorum ki; keşke görmezden gelsek, yok saysak" dedi.





Sarkozy onaylarsa yasalaşıyor



Şimdi yasa tasarısının 15 gün içerisinde Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy tarafından onaylanması gerekiyor. Eğer onaylanırsa, tasarı resmen yasalaşıyor.







Anayasa Mahkemesi için yeterli çoğunluk var



Buna karşılık yasa tasarısına karşı olanların elindeki kozlar henüz tükenmiş değil. En önemli beklenti, yasanın iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi.

Bunun için 60 senatörün imzası yeterli oluyor.



Son yapılan oylamada ise 86 senatör yasaya karşı oy kullandı. Yani yasanın Anayasa Mahkemesi'ne götürülebilmesi için yeterli çoğunluk bulunuyor.



Anayasa Mahkemesi'nde en büyük avantaj ise, senato Anayasa Komisyonu'nun tasarıyı "Anayasa'ya aykırı" bulmuş olması.





