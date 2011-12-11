Fransa 'soykırım cezasını' oylayacak

T24

Daha önce Meclis'te kabul edilmişti



Sarkozy sıcak bakıyor



Fransa'da, soykırımların inkarı ve küçük görülmesi suçlarına 1 yıl hapis ve 45 bin euro para cezasını öngören tasarı, komisyon tarafından kabul edilerek Meclis gündemine alındı.19 Aralık'ta Meclis Genel Kurulu’na gelecek olan tasarı görüşmelerden sonra oylanacak. Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Ermenilerin oy ağırlığı nedeni ile tasarının geçmesine kesin gözü ile bakılıyor. Tasarı, Senoto tarafından da kabul edilirse onay için Cumhurbaşkanı'na gidecek.Daha önce Sosyalist Parti tarafından sunulan bu tarzdaki başka bir yasa teklifi mecliste kabul edilmiş, ancak senatoda oylanamadığı için yasalaşamamıştı. Hükümetin ve Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin karşı çıkması yüzünden söz konusu yasa teklifini senato gündemine getirilmesi engellenmişti. Son olarak Sosyalist Partinin, mayıs ayında senatoya getirdiği bu yasa teklifi yine oylanmadan gündemden düşürülmüştü.Uzun süre bu tür bir yasa teklifine karşı çıkan Sarkozy, son olarak Erivan'a yaptığı ziyaret sırasında önemli tavır değişikliği içine girmiş ve bu yönde bir yasa teklifine artık sıcak baktığı mesajını vermişti.Fransız basında çıkan haberlerde, ''Sarkozy'nin, kapalı kapılar ardından iktidar partisi milletvekili ve senatörlerine bu tür bir yasa teklifine artık olumlu baktığı yolunda konuşmalar yaptığı''bildirilmişti.Gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması beklenen Sarkozy'nin, Ermeni diasporasının oylarını alabilmek için tutum değişikliği içine girdiği tahmin ediliyor.Sosyalist Partinin adayı Francois Hollande da, Ermeni diasporasına cumhurbaşkanı seçilmesi halinde, bu tür bir yasa çıkartma sözü vermişti.Fransa parlamentosunda geçen yıllarda kurulan bir araştırma komisyonu, kaleme aldığı raporda, tarihi olaylarla ilgili olarak ulusal parlamentonun yasa çıkartmaması konusunda uyarıda bulunmuştu.Fransa parlamentosu, 29 Ocak 2001 tarihinde, ''Fransa, 1915 yılındaki Ermeni soykırımını tanır'' ifadesiyle kaleme alınan bir yasayı onaylamıştı.