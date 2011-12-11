T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fransa 'soykırım cezasını' oylayacak

Bu yılın başında 'Ermeni soykırımını' tanıyan Fransa Meclisi, 'soykırım' iddialarının inkarına ilişkin ceza

11 Aralık 2011 02:00

T24 - Bu yılın başında 'Ermeni soykırımını' tanıyan Fransa Meclisi, 'soykırım' iddialarının inkarına ilişkin ceza tasarısını da 19 Aralık'ta yeniden görüşecek.

Fransa'da, soykırımların inkarı ve küçük görülmesi suçlarına 1 yıl hapis ve 45 bin euro para cezasını öngören tasarı, komisyon tarafından kabul edilerek Meclis gündemine alındı.  

Nicolas Sarkozy French President Nicolas Sarkozy smiles during a joint press conference with Iraqi President Jalal Talabani (not in picture) on February 10, 2009 in Baghdad, Iraq. French President Nicolas Sarkozy today arrived in Baghdad on his first trip to Iraq; a major step in his efforts to rebuild ties with Iraq and end any lingering U.S/French animosity over the 2003 Iraq invasion. (Photo by Khalid Mohammed - Pool/Getty Images) *** Local Caption *** Jalal Talabani;Nicolas Sarkozy

19 Aralık'ta Meclis Genel Kurulu’na gelecek olan tasarı görüşmelerden sonra oylanacak. Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Ermenilerin oy ağırlığı nedeni ile tasarının geçmesine kesin gözü ile bakılıyor. Tasarı, Senoto tarafından da kabul edilirse onay için Cumhurbaşkanı'na gidecek. 


Daha önce Meclis'te kabul edilmişti

Daha önce Sosyalist Parti tarafından sunulan bu tarzdaki başka bir yasa teklifi mecliste kabul edilmiş, ancak senatoda oylanamadığı için yasalaşamamıştı. Hükümetin ve Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin karşı çıkması yüzünden söz konusu yasa teklifini senato gündemine getirilmesi engellenmişti. Son olarak Sosyalist Partinin, mayıs ayında senatoya getirdiği bu yasa teklifi yine oylanmadan gündemden düşürülmüştü. 


Sarkozy sıcak bakıyor

Uzun süre bu tür bir yasa teklifine karşı çıkan Sarkozy, son olarak Erivan'a yaptığı ziyaret sırasında önemli tavır değişikliği içine girmiş ve bu yönde bir yasa teklifine artık sıcak baktığı mesajını vermişti. 

Fransız basında çıkan haberlerde, ''Sarkozy'nin, kapalı kapılar ardından iktidar partisi milletvekili ve senatörlerine bu tür bir yasa teklifine artık olumlu baktığı yolunda konuşmalar yaptığı''bildirilmişti. 

Gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması beklenen Sarkozy'nin, Ermeni diasporasının oylarını alabilmek için tutum değişikliği içine girdiği tahmin ediliyor. 

Sosyalist Partinin adayı Francois Hollande da, Ermeni diasporasına cumhurbaşkanı seçilmesi halinde, bu tür bir yasa çıkartma sözü vermişti. 

Fransa parlamentosunda geçen yıllarda kurulan bir araştırma komisyonu, kaleme aldığı raporda, tarihi olaylarla ilgili olarak ulusal parlamentonun yasa çıkartmaması konusunda uyarıda bulunmuştu. 

Fransa parlamentosu, 29 Ocak 2001 tarihinde, ''Fransa, 1915 yılındaki Ermeni soykırımını tanır'' ifadesiyle kaleme alınan bir yasayı onaylamıştı.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24